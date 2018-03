Stiri pe aceeasi tema

- Toți senatorii PSD din comisia economica au lipsit joi la ședința la care a participat guvernatorul BNR Mugur Isarescu, alaturi de toți membrii Consiliului de administrație. Isarescu a vorbit, astfel, doar cu trei senatori din 11 - Florin Cițu (PNL), președintele comisiei și cel care l-a invitat, Daniel…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 29 martie, o noua serie de decrete. Seful statului a promulgat Legea privind reglementarea activitații de telemunca.Citeste si: Dragnea II RASPUNDE guvernatorului BNR si DEZMINTE un 'boicot' al PSD: 'Senatorii, REZERVE fata de Isarescu...'…

- Rata anuala se va situa la finele anului la 3,5%, a precizat guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, in cadrul ședinței de audiere la Comisia Economica a Senatului. Declarația guvernatorului vine o scurta prezentare a factorilor economici care ne-au dus in acest punct al inflației, moment in…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa, joi, la Comisia economica a Senatului, la o discutie cu tema ”Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei”, in contextul in care rata inflatiei a crescut in februarie la 4.7% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Sediul Cambridge Analytica, compania aflata in centrul scandalului privind folosirea ilegala a datelor personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a fost percheziționat vineri, timp de șapte, de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii. Deprecierea acițunilor Facebook au dus saptamana…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a facut declarații incendiare, in direct, la Romania Tv, lansand un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a precizat ca va pleca in Serbia pentru a discuta despre procedura de extradare.

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o ordonanta de Urgenta infiintarea unei comisii care se va ocupa de aderarea Romaniei la moneda euro. Presedintii comisiei vor fi premierul si seful Academiei Romane, in timp ce guvernatorul BNR va fi vicepresedinte, alaturi de un vicepremier.

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control al SRI, sustine ca reprezentantii Serviciului au sustinut ca baza legala a protocoalelor incheiate cu diferite institutii este decizia 17 din 2009 a CSAT, care stabileste o lista de vulnerabilitati, nu si inchierea acestor acorduri de colaborare.

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- Europarlamentarul Norica Nicolai i-a cerut demisia deputatului PNL Gigel Stirbu din fruntea Comisiei de cultura, considerand ca acesta a actionat precum un comisar sovietic cand a chemat directorul interimar al TVR in fata comisiei ca sa dea explicatii in legatura cu difuzarea interviului cu deputatului…

- Guvernatorul BNR a atras atentia vineri, intr-un eveniment dedicat incluziunii financiare, ca propuneri legislative de tipul celei cu care senatorul Daniel Zamfir marseaza prin Parlament, care vizeaza plafonarea dobanzilor pentru creditele de consum la 18%, risca sa distruga piata creditului din…

- Subiectul „credite” este pe buzele tuturor celor care au nevoie de bani, iar nivelul dobanzilor la credite se tot discuta. Cu toate acestea, Romania este țara cu cele mai puține credite din Uniunea Europeana. BNR transmite ca nici „darea in plata” nu a avut efecte majore, chiar daca a facut mare valva,…

- Estimarile facute de guvernatorul Bancii Nationale asupra evolutiei inflatiei determina cresterea preturilor, sustine presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, social-democratul Marius Budai, citat de Agrespres.

- Florian Coldea, fostul prin-adjunct al directorului SRI, este audiat marti, 13 martie, in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. La intrare, generalul (r) SRI a afirmat ca va raspunde tuturor intrebarilor comisiei."Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie…

- Durere mare in familia lui Karym. Mama artistului a venit de urgenta in Romania pentru a fi aproape de sotul ei in aceste momente dificile. In urma cu aproape trei saptamani, tatal artistului a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip de cancer de care a murit și cantareața Denisa Raducu: carcinom…

- Senatorul PSD Lucian Trufin, a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca in aceasta saptamana, in cadrul Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura și Dezvoltare Rurala din Senatul Romaniei, al carei secretar este, s-a facut un prim pas in rezolvarea problemei fermierilor ale caror culturi…

- Un barbat, care a fost implicat intr-un grav accident de mașina, a fost declarat mort de catre medici, dar s-a trezit cu puțin timp inainte de autopsie. Barbatul și-a petrecut o noapte intreaga intr-o morga, dar a doua zi, cand medicii erau pregatiți sa-i faca autopsia, acesta s-a trezit. …

- Fostul numar 1 in cadrul Servicului Roman de Informatii a intrat in urma cu doar cateva minute in sala in care urmeaza sa discute cu reprezentantii Comisiei parlamentare privind activitatea SRi-ului. “Am venit de bunacredinta, sa raspund la toate intrebarile Comisiei”, a declarat Maior, inainte de a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a venit, luni, in Parlament, pentru a da explicatii despre salariile polistilor. Intre PSD si PNL a inceput o disputa dupa ce seful Comisiei de aparare din Camera, Dorel Caprar, le-a reprosat colegilor sai ca nu merg pe teren sa vada situatia politistilor. Replica…

- Octavian Ursulescu, Nico, Aurelian Temisan, Anca Turcasiu si multi alti artisti au venit, sâmbata, în Ploiesti, la mormântul Madalinei Manole din Cimitirul Bolovani, au aprins lumânari si au adus un omagiu &"fetei

- Vasilescu despre inflatie: A venit statul si si-a amintit ca el este gestionarul unor preturi Inflatia din luna februarie anuntata de INS, de 4,3%, are la baza cresterea preturilor administrate, respectiv la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, a afirmat, joi, Adrian Vasilescu, consultant…

- Ca politicienii ne vand pe nimic, de la o zi la alta, nu mai este un secret. Dar ca sa ajungi la limita tradarii, deja este prea mult. Ca sa cumpere voturile UDMR, in 21 februarie, in plenul Senatului, parlametnarii PSD si ALDE s-au opus proiectului de lege privind obligarea autoritaților locale de…

- Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a oferit informatii cu privire la factorii care au generat inflatia din a doua parte a anului trecut, dar si care au fost motivele cresterii preturilor.

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Un incident grav a avut loc, luni dupa-amiaza, la sediul Ministerului Sanatații. Un sindicalist care se afla in timpul unei intalniri cu ministrul Sorina Pintea a intrat in stop cardiorespirator.

- Banca Nationala a Romaniei nu are un controlor de preturi, ea lucreaza cu anticipatii si cu factorii pietei, a declarat, vineri, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei. "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul anului trecut, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor…

- Pe langa faptul ca adus in discutie decizia de majorare a ratei dobanzii de politica monetara, luata miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a facut referire si la Bitcoin. Mai exact, raspunzand unei intrebari vizand motivul pentru care Banca Nationala a emis, deunazi, un comunicat pe acest…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- "Fata de raportul precedent, traiectoria inflatiei a fost revizuita ascendent. Incertitudinile si riscurile provin in principal din conduita politicii fiscale si de venituri, dar si din conditiile de pe piata muncii. ​Dinamica anuala a importurilor a continut sa se plaseze peste cea a e exporturilor",…

- Rodin Traicu, fostul director general al Regiei Autonome pentru Activitați Nucleare, aflata in faliment, a fost audiat marți, 6 februarie 2018, de deputații Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Chemat pentru a susține un proiect legislativ, Traicu a intarziat foarte mult, a inceput…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, ar putea fi sanctionat de conducerea filialei judetene a PSD, dupa ce edilul nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei, unde a fost chemat pentru a da lamuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Surse din cadrul PSD Iasi au declarat pentru…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela. „Ce am…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei SRI, a anuntat, la Parlament, ca în urma discutiei pe care a avut-o cu George Maior, au stabilit ca acesta sa vina pe 27 februarie, la audieri, în comisie.

- Victor Ponta a dat vina pe Liviu Dragnea, pe care l-a atacat spunand ca a inceput deja sa resimta efectele inflației, atacandu-l astfel pe Liviu Dragnea, cel considerat a fi de fapt conducatorul guvernelor PSD-ALDE.Victor Ponta a vorbit in contextul situației economice dificile despre numirea…

- Razboiul intern de la FRF, dintre Marcel Pușcaș și Razvan Burleanu, este departe de se incheia. Dupa ce luni Pușcaș a pretins ca a gasit dovezi conform carora Florentin Șari, responsabilul Federației pentru EURO 2020, se distra cu arme neletale in interiorul Casei Fotbalului, Pușcaș a fost chemat de FRF…

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Cursul BNR de marti anunta o crestere de 0,48% pentru euro de pe o zi pe alta, moneda europeana ajungand la 4,6571 lei, la numai o zi dupa decizia BNR de a majora dobanda de referinta. Guvernatorul a anuntat ieri ca se va focusa Banca Nationala se va focusa mai mult pe stabilitatea dobanzilor…