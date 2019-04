Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii din comisia juridica au amanat, marți, din nou, votarea raportului referitor la solicitarea procurorilor DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu și asta in condițiile in care cererea procurorilor a fost inregistrata cu ...

- "Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi. El si-a motivat absenta…

- ​Senatorii vor dezbate și vota luni, incepand cu ora 16.00, moțiunea ”Justiția – victima sigura in mainile lui Toader”, demersul opoziției contra ministrului justiției venind in contextul in care Liviu Dragnea i-a dat practic un ultimatum lui Tudorel Toader, scrie ...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,vineri, la Targu-Jiu, ca șefa instantei supreme ar trebui sa dea tonul și sa plece de la conducerea ICCJ,dupa ce Cristina Tarcea i-a raspuns președintelui Senatului,spunand ca exista o coada mare la care sunt aliniate persoane care sa-si dea demisia.Intrebat…

- Justitia selectiva din ultimii 12 ani a este un grav regres, a declarat sambata presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE. El a participat la ceremonia militara si depunerea de coroane organizata cu prilejul Zilei detinutilor politici anticomunisti si deportati din Romania in perioada…

- Biroul permanent al Senatului a respins, luni, solicitarea PNL ca votul pe dosarul presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, prin care se solicita inceperea urmaririi sale penale, sa se dea in sedinta de luni. Cererea DNA este blocata, astfel, de mai bine de patru luni, in Parlament, Senatul…

- Solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie de incepere a urmaririi penale in cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ramane blocata in Senat, la comisia juridica, la patru luni de la depunerea cererii. PSD cere prelungirea termenului de studiere a dosarului, prin vocea presedintelui…