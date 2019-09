Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Juridica a Senatului a decis, marti, cu 5 voturi pentru, 2 contra si doua abtineri sa propuna plenului Senatului sa nu ceara urmarirea penala a fostului ministru PSD Florian Bodog. DNA il acuza pe Bodog de angajari fictive la Ministerul Sanatații in 2017-2018, cand a condus ministerul.…

- Senatorii juriști il audiaza, la ora transmiterii acestei știri, pe fostul ministru al Sanatații Florian Bodog (PSD) dupa ce procurorii DNA au cerut urmarirea sa penala pentru abuz in serviciu și fals intelectual in perioada in care a fost ministru (2017-2018). Bodog a venit singur la audieri, fara…

- El a spus ca tema procedurii de incepere a urmaririi penale pentru fostul ministru a fost pe agenda Biroului Executiv PNL."Am mandatat senatorii Partidului National Liberal sa voteze la vedere in favoarea inceperii urmaririi penale, de asemenea sa participe la toate reuniunile procedurale…

- DNA vrea ridicarea imunitații fostului ministru al Sanatații Florian Bodog. Cererea a ajuns deja pe masa conducerii Senatului. Procurorii vor sa il cerceteze pentru abuz in serviciu și fals intelectual. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat caCitește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA…

- Comisia juridica a Senatului discuta, luni, de la ora 11.00, asupra solicitarii Parchetului General pentru inceperea urmaririi penale in cazul senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual.„Adresa…

- Comisia juridica a Senatului se va intruni saptamana viitoare, luni sau marti, in sedinta pentru a discuta preliminar solicitarea Parchetului General in cazul senatorului Florian Bodog, a declarat presedintele comisiei, Robert Cazanciuc.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti caniculare: Cum sa te racoresti…

- Biroul permanent (BP) al Senatului ia in discutie, luni, cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, suspectat de savarsire a unor fapte asimilate infractiunilor de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera in perioada mandatului sau,…

- Procurorii anticorupție desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in funcția de consilier personal sa iși incaseze drepturile salariale…