- Bilantul pestei porcine a ajuns la proporții uriașe. Conform unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, 12 judete au fost sau sunt afectate, iar numarul animalelor ucise trece de 230.000. Pesta porcina africana evolueaza în 207…

- De cate ori vin in Capitala sau se intorc, parlamentarii din Constanta trebuie sa plateasca taxa de pod de la Fetesti. Si cum calatoriile sunt dese, propun acum scoaterea ei. Aurel Boroianu, deputat PNL, initiatorul legii: „Consider ca este momentul ca totusi noi, dobrogenii, sa nu mai platim aceasta…

- Pesta porcina s-a intins pana acum in 190 de localitați din Romania, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor confirmand pana acum 826 de focare. In 11 județe, aproape 160.000 de porci au fost neutralizați, arata un comunicat al instituției. Pesta porcina a fost semnalata…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) a publicat joi harta focarelor de pesta porcina din Europa și din Romania, adaugand și un set de masuri ce trebuiesc adoptate de fermele și gospodariile din zonele afectate, scrie Mediafax.Potrivit ANSVSA, in…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii din comuna Borcea, judetul Calarasi, acesta fiind cel de al noualea judet in care virusul a fost depistat. „In data de 15…

- Comisia Europeana este gata sa continue sa ajute Romania si sa furnizeze orice asistenta tehnica suplimentara necesara de care ar putea fi nevoie in combatarea pestei porcine africane, a declarat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar. “Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane…

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…