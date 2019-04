Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii dezbat si voteaza, luni, motiunea simpla „Justitia - victima sigura in mainile lui Toader”, depusa de grupurile parlamentare USR si PNL. Dezbaterea motiunii simple are loc in conditiile in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat public vineri pe ministrul Justitiei, iar acesta i-a raspuns…

- PNL si USR anunta o noua motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de aceasta data la Senatul Romaniei. Anunțul a fost facut de senatorul PNL, Alina Gorghiu, informeaza Hotnews. ,,S-au implinit doi ani de cand dețineți portofoliul de la Justiție. (…) Haosul creat in domeniul justiției,…

- Respinsa de Iohannis de patru ori la ministerul Dezvoltarii, Lia Olguța Vasilescu ar fi primit, în schimb, de la partid un loc eligibil pe lista de europarlamentare pentru viitorul sau soț, Claudiu Manda, au declarat pentru HotNews surse social-democrate. Vasilescu a anunțat în aceasta…

- Liviu Dragnea a spus, duminica seara, dupa discutiile despre buget, ca intentioneaza ca o suma importanta din fondurile serviciilor secrete sa ajunga la Sanatate, pentru programele destinate copiilor, precum alocarea de vitamina D sau schemele pentru diabetici. Eugen Teodorovici, ministrul…

- ​Președintele PNL Ludovic Orban a afirmat ca pe liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, "i-a durut în bețele de la schi ca România nu are buget". El a anunțat ca liberalii au început strângerea de semnaturi pentru convocarea unei sesiuni…

- Prin Ordonanța de Urgența anunțata duminica seara de ministrul Justiției și vizându-i pe cei care au fost condamnati definitiv de catre completuri de judecata nelegal constituite, liderul PSD, Liviu Dragnea, scapa de condamnarea în dosarul Referendumul, spun reprezentanții USR. "La…

- "Crima de la Medias arata din nou natura profund infractionala si anti-nationala a guvernarii PSD-ALDE. De peste doi ani de zile, PNL, USR si un numar mare de romani atrag atentia cu privire la natura infractionala a acestei guvernari, care, in cel mai clar si transparent mod cu putinta, se preocupa…

