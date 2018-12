Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din instituțiile de invațamant din Romania vor avea, de acum inainte, un aliat important in lupta impotriva violenței psihologice-bullying. Violența, care se poate manifesta fie fizic, prin comportamente repetate de lovire, piedici, imbranceli, plesnit sau alte forme asemenea, fie verbal prin…

- Cetatenii Uniunii Europene si cei britanici vor continua sa se bucure de circulatie fara vize peste Canalul Manecii dupa Brexit, cel putin in cazul vizitelor de scurta durata, daca declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, facuta publica joi, va fi adoptata de ambele parti,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. "Păstrăm prognoza de 3,5%…

- ELCEN a solicitat Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) o majorare a pretului de productie al gigacaloriei cu aproximativ 10%, a declarat, luni, Claudiu Cretu, administratorul special al celui mai mare producator de energie termica din Romania, potrivit Agerpres. …

- Bugetul UE pentru anul 2019 aduce modificari in cuantumul unor domenii subvenționate pentru agricultura. Vor fi mai puțini bani destinați ajutoarelor pentru agricultorii care au de suferit de pe urma secetei, plațile pentru apicultori vor fi menținute la nivelul lui 2018, dar vor fi alocate mai multe…

- Consiliul Concurentei analizeaza, impreuna cu Ministerul Finantelor, posibilitatea de a plafona pretul carburantilor, in contextul intentiei Guvernului de a elimina supraacciza, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. „Este o idee recenta si ne vom consulta…

- Presedintele Comisiei privind legislatia din justitie, Florin Iordache, a declarat luni la RFI ca este dezamagit de Comisia de la Venetia si ca parlamentarii nu vor tine cont de toate recomandarile forului european.

- ​Apple a lansat saptamana trecuta trei noi iPhone-uri, inclusiv cel mai scump model de pana acum, iar in Europa prețurile sunt mult mai mari decat in SUA, uneori chiar și cu peste 30%. De exemplu, in Marea Britanie cel mai scump XS Max costa 1.449 dolari, iar in Ungaria, echivalentul in forinți a peste…