Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a publicat salariile de baza in cuantum brut lunar - aferente functiilor din Serviciile Camerei, din cadrul birourilor parlamentare, precum si lista indemnizatiilor aferente functiilor de demnitate publica alese, la data de 31 martie 2018.Conform Legii 153/2017 cu modificarile…

- Pensiile si multe dintre salariile bugetare, cum ar fi cele ale profesorilor, vor fi platite abia dupa Paste. La fel si indemnizatiile de asistenta sociala. Ieri, premierul anuntase ca platile vor fi facute inaintea sarbatorilor.

- Conform Legii 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 846/2017, presedintele Camerei Deputatilor are o indemnizatie bruta lunara de 21.850 lei; vicepresedintii Camerei - 20.330 lei; secretarii si chestorii - 19.950 lei, iar liderii grupurilor parlamentare - 19.000 lei. Presedintii…

- Legea referendumului ramnane in varianta PSD Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, trimis spre reexaminare de presedintele Klaus Iohannis, a fost adoptat în forma initiala de plenul…

- Pensionarii, dar si multe categorii de bugetari trebuie sa astepte pana dupa Pasti pentru a-si primi banii cuveniti. Nu acelasi lucru se intampla si cu parlamentarii, care isi primesc indemnizatiile in aceasta saptamana. Deputatii si senatorii au primit miercuri, 4 aprilie, sumele pentru transport si…

- Pensionarii, dar si multe categorii de bugetari trebuie sa astepte pana dupa Pasti pentru a-si primi banii cuveniti. Nu acelasi lucru se intampla si cu parlamentarii, care isi primesc indemnizatiile in aceasta saptamana.Deputatii si senatorii au primit miercuri, 4 aprilie, sumele pentru transport…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, mai multe amendamente la trei propuneri legislative referitoare la masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, stabilind ca persoanele condamnate, inclusiv pentru fapte de coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de…

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat, potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor.…

- "Datele statistice oficiale arata ca puterea de cumparare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor, si cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai mari cresteri de putere de cumparare in cadrul Uniunii Europene. M-ati intrebat daca sunt bani, de la 1 aprilie, sa platim salariile profesorilor.…

- Senatorii au adoptat in sedinta de marti initiativa legislativa pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), proiect ce vizeaza cresterea numarului de propuneri de la opt…

- „Cred ca daca presedintele doreste sa se informeze si sa aiba o discutie cu membrii Cabinetului, cu primul-ministru, sigur ca acest lucru poate fi considerat ceva foarte util. (...) Nu vreau sa fac polemica cu presedintele. De principiu, in conditiile majorarii consistente a salariilor si pensiilor…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni. Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o zi libera pentru parlamentari.

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de…

- Deputatii au dat miercuri vot favorabil proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017, Camera Deputatilor fiind prima sesizata. Opoziția a profitat de ocazie…

- Senatorii au votat, in sedinta de miercuri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au avut ieri, 27 martie 2018, o intrevedere bilaterala comuna cu delegația condusa de Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, și delegația Guvernului Republicii Moldova, condusa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au avut astazi, 27 martie 2018, o intrevedere bilaterala comuna cu delegatia condusa de presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu si delegatia Guvernului Republicii Moldova, condusa…

- @ Camera Deputaților a adoptat noile reglementari potrivit carora medicii, asistentele, ambulanțierii intra, de la 1 martie, pe grila salariala din 2022 @ Limita la orele suplimentare pentru politiști sau spor de intervenție la jandarmi In ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2018, deputatul PSD…

- Se poarta negocieri de ultim moment, la Parlament. La scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor se poarta discutii "grele".Citeste…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- In timp ce reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE acuza opozitia ca doreste doar tergiversarea modificarii legilor justitiei, insusi presedintele PSD si al Camerei Deputatilor a lipsit de la votul decisiv.Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004…

- Legile Justiției modificate de Comisia Iordache au fost adoptate de plenul Camerei Deputaților pe banda rulanta. Acesta este și motivul certurilor aprinse și acuzațiilor dure dintre aleșii opoziției și cei ai puterii. Deputații opoziției au declarat de la tribuna parlamentara ca puterea vrea sa confiște…

- Deputatii grupului USR au declansat, marți, un protest spontan in sala de plen a Camerei Deputatilor.Au tricouri cu mesajul „fara penali” și protesteaza la tribuna fața de modificarile aduse la legile justiției.

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Decizie in Parlament: Majorari salariale de pana la 15% pentru mai multe categorii profesionale Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o OUG care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza,…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende lucrarile in Comisia parlamentara speciala pana la primirea acestui punct de vedere.

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca proiectul privind reglementarea statului juridic al Casei Regale va fi redepus la Camera Deputatilor intr-o forma modificata, adaugand ca nu se renunta la aceasta initiativa si ca nu va fi ONG Casa Regala. „Avand punctele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei.

- Liderii coalitiei cer retragerea proiectului de lege privind statutul juridic al Casei Regale a Romaniei Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47 2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar și cu Comisia parlamentara pentru legile justiței, condusa de social-democratul Florin…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, a prezentat miercuri, 21 februarie, la tribuna Camerei Deputaților o Declarație politica prin care a cerut accelerarea procedurii parlamentare pentru marirea termenului de valabilitate…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a afirmat, miercuri, inaintea votului final asupra motiunii simple impotriva ministrului Muncii, ca Lia Olguta Vasilescu a mintit plenul, iar, potrivit Legii raspunderii ministeriale, prezentarea de date inexacte Parlamentului poate constitui infractiune.In replica,…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins, marti, propunerea senatorilor de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, critica acest vot si spune ca nu intelege…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi „impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea,…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi "pentru" si 11 voturi "impotriva" propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi "impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza news.ro.Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- „Vom vota impotriva. Deja am identificat elemente de neconstitutionalitate si vom ataca la CCR Hotararea Parlamentului de constituire a acestei comisii de ancheta SPP. Daca pana la urma se va infiinta, in prima faza, am hotarat sa desemnam reprezentanti, dar acesti reprezentanti se vor retrage in…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Senatul si Camera Deputatilor iși reiau, joi, lucrrile, in prima sesiune ordinara a anului 2018 si a treia a legislaturii care și-a inceput mandatul in urma alegerilor din decembrie 2016. Parlamentarii revin la munca, dupa vancanța de iarna, și iși propun sa adopte mai multe proiecte de lege importante,…

- Va prezentam intergral textul scrisorii transmise de presedintele Klaus Iohannis sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu: "Domnului Calin Popescu Tariceanu, Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea pentru a negocia noua formula de guvernare. "Principala noastra preocupare a fost de a efectua o evaluare…