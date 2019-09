Senatorii au votat impozitarea pensiilor speciale

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul legislativ inițiat de Eugen Teodorovici privind impozitatea pensiilor speciale. Proiectul legislativ a fost aprobat cu 76 de voturi „pentru” și 16 abțineri. Abtinerile apartin PNL. Proiectul inițiat de ministrul Finanțelor prevede impozitarea…

- Senatul a votat miercuri, cu 76 voturi pentru și 16 abțineri, ale senatorilor PNL, propunerea lui Eugen Teodorovici, care vizeaza impozitarea pensiilor speciale de peste 7.000 de lei. Proiectul depus de ministrul Finanțelor urmeaza sa intre la Camera Deputaților, care e for decizional. Propunerea legislativa…

- Impozitarea pensiilor speciale a trecut de Senat. Suma de la care veniturile se taie cu 50% Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de…

- Plenul Senatului a votat miercuri, cu 76 voturi pentru și 16 abțineri (ale senatorilor PNL) propunerea legislativa initiata de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici privind impozitarea pensiilor speciale. Proiectuil vizeaza impozitarea pensiilor de peste 7.000 de lei, astfel ca nu-i afecteaza pe parlamentari,…

- Teodorovici nu renunța la impozitarea pensiilor speciale. Daca in Guvern nu a avut susținere, ministrul de Finanțe a mers in Parlament Cum in Guvern nu a avut susținere, ministrul de Finanțe și-a susținut in Parlament inițiativa privind taxarea pensiilor speciale. Colegii lui Eugen Teodorovici, senatorii…

- Eugen Teodorovici, prezent la lucrarile comisiei, si-a amendat proiectul privind taxarea pensiilor, astfel incat componenta din pensii bazata pe principiul contributivitatii sa nu fie taxata. Propunerea legislativa prevede taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu…

- Biroul permanent al Senatului a discutat cele zece propuneri legislative initiate de ministrul Finantelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, si a dat termen pentru raport in comisiile sesizate martea viitoare, astfel incat in plenul de miercurea viitoare sa fie supuse dezbaterii si votului in plenul…

- ​Cu impozitarea pensiilor speciale eu merg mai departe, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice (MFP), intr-o conferința de presa, precizand ca ar putea fi proiect de lege ce va fi trimis in Parlament.