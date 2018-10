Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit noii forme a actului normativ, "in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la 18 luni (fata de 1 an forma in vigoare) executarea pedepsei se realizeaza prin detentie la domiciliu, cu exceptia persoanelor condamnate pentru fapte cu violenta". Noul act normativ…

- Primul termen in apelul din dosarul lui Liviu Dragnea, in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, care ar fi trebuit sa aiba loc ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, a fost amanat pentru 5 noiembrie. In acest dosar, pentru fosta sa sotie, Bombonica Prodana, au fost…

- Liviu Dragnea a deschis un proces civil la finalul saptamanii trecute la Curtea de Apel București impotriva Instanței supreme și a Colegiului de conducere de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit Adevarul.ro , Liviu Dragnea a deschis, pe 5 octombrie, proces impotriva Inaltei Curti de Casatie…

- Dupa ce Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic intre Parlament si ICCJ, cu privire la compunerea completurilor de 5 judecatori, Liviu Dragnea face un demers si in contencios administrativ.Liderul PSD a atacat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, referindu-se la sesizarea Curtii Constitutionale pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori, ca premierul Viorica Dancila nici nu stie ce a semnat, ea fiind "bagata in toata povestea asta" de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu.…

- „Nu prea mai am asteptari de la acest recurs. Adica nu mai am incredere ca, cel putin in ceea ce ma priveste, si nu numai, ca justitia este oarba, dupa ce am primit a doua condamnare fara nicio proba. Sa spui ca nu sunt probe si sa fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, sa trimiti in inchisoare…