Senatorii au adoptat proiectul privind reducerea vârstei standard de pensionare pentru lucrătorii din grupa a II-a Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, initiata de parlamentari PSD, a fost adoptat cu 97 de voturi "pentru".



Potrivit expunerii de motive, dreptul la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare reprezinta principalul beneficiu al persoanelor care au lucrat in grupa a II-a de munca si/sau in conditii deosebite de munca cel putin sase ani impliniti, sistemul public de pensii fiind cel care poate recompensa astfel efectul nociv al acestor conditii si necesitatea iesirii mai repede la pensie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

