- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si senatorul PSD, Serban Nicolae, au depus, miercuri, la Senat, pentru dezbatere in regim de urgenta, un proiect de modificare a Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prin care stabilesc aducerea in tara a rezervelor de aur ale BNR. Proiectul prevede ca BNR…

- Proiectul prevede ca BNR urmareste mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei. „Daca exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca…

- Proiect de lege depus, miercuri, de liderul PSD Liviu Dragnea, la Senat, prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Naționala a Romaniei in strainatate nu pot depași 5% din cantitatea totala de aur. Acesta a semnat propunerea legislativa alaturi de senatorul Serban Nicolae. Proiectul modifica…