Sase senatori americani i-au cerut cu insistenta presedintelui Donald Trump sa revina asupra deciziei de retragere a fortelor americane din Siria, relateaza joi dpa. Senatori printre care republicanii Lindsey Graham si Marco Rubio au semnat o scrisoare catre presedintele SUA in care isi exprima ingrijorarea ca retragerea din tara devastata de razboi in acest moment ar fi "prematura si o greseala costisitoare". "Daca veti decide sa mergeti mai departe cu decizia dvs de a retrage trupele din Siria, orice ramasite ale Statului Islamic din Siria vor capata curaj in regiune", se mentioneaza in scrisoare.…