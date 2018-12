Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al lui Donald Trump, i-a cerut duminica presedintelui american sa reconsidere retragerea trupelor americane din Siria, pentru a se asigura ca gruparea terorista Stat...

- Presedintele american, Donald Trump, a facut, miercuri, cu ocazia Craciunului, o vizita neasteptata trupelor americane stationate in Irak, in prima sa vizita intr-o zona de conflict dupa aproape doi ani de la preluarea mandatului si la cateva zile dupa anuntul retragerii trupelor SUA din Siria, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP, potrivit Agerpres.''Tocmai…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat spontan decizia de retragere a trupelor americane din Siria, fara a se consulta cu principalii consilieri prezidentiali si cu tarile aliate, afirma oficiali citati de agentia Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a aparat joi decizia de a declara victoria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) si de a retrage complet trupele americane din Siria, afirmand ca indeplineste o...

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este o retragere totala' care va interveni 'cat mai repede…

