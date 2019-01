Senator ridicat din plenul Parlamentului. Este acuzat de comiterea mai multor crime

Stiri pe aceeasi tema

- Un senator rus a fost retinut in parlament miercuri sub acuzatia de implicare in uciderea mai multor persoane, informeaza media de stat, citata de dpa, relateaza Agerpres.Senatorul Rauf Arasukov, care reprezinta republica Karaciai-Cerchezia, de la frontiera cu Georgia, a fost retinut dupa…

- Retinut pentru comiterea mai multor furturi din locuinta - La data de 8 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei au fectuat o perchezitie la domiciliul unui banuit de comiterea mai multor infractiuni de furt. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca in perioada…

- La data de 5 ianuarie 2019, polițiștii din Valcele au fost sesizați sa intervina pe raza comunei intrucat intre mai multe persoane se iscase un scandal. Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat mai mulți indivizi, care iși adresau reciproc injurii. Dupa aplanarea conflictului, in urma verificarilor…

- Banuit de comiterea mai multor furturi, identificat si retinut de politisti Ieri, 18 decembrie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au retinut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea mai multor furturi pe raza municipiului. Acesta urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere…

- Un cetatean belgian, dat in urmarire pentru comiterea mai multor infractiuni a fost depistat si retinut la Constanta. Suspectul va fi prezentat astazi in fata magistratilor din cadrul Curtii de Apel Constanta pentru punerea in executare a mandatului european de arestare emis pe numele lui. Potrivit…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au identificat si retinut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea unei talharii. Ieri, 22 noiembrie, in urma activitatilor intreprinse de politistii de investigatii criminale, a fost identificat un tanar banuit de…

