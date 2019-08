Senator PSD, mesaj către tineri: Noi nu suntem comuniști. Ieșirea în stradă, o vagabonțeală Senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu a declarat, vineri, la Constanța, ca tinerilor trebuie sa li se explice ce înseamna comunismul, pentru ca ei au fost &"îndoctrinați&" cu faptul ca social-democrații sunt comuniști. Brailoiu a mai spus ca ieșirea în strada este o &"vagabonțeala&", potrivit Mediafax. În discursul sau ținut cu ocazia alegerilor din cadrul organizației PSD Constanța, senatorul Tit-Liviu Brailoiu a spus trebuie sa li se explice tinerilor care folosesc rețele de socializare ca social-democrații nu sunt comuniști. &"Sa fim și noi mai activi, sa fim mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Sa fim și noi mai activi, sa fim mai prezenți pe aceste rețele de socializare. Tineretul nostru la ora actuala nu este indoctrinat decat cu faptul ca noi suntem comuniști. Daca ii punem la treaba suntem comuniști, daca le marim salariile suntem comuniști, daca nu suntem de acord cu ieșitul in strada…

- Senatorul PSD de Constanta Tit-Liviu Brailoiu a spus, vineri seara, in discursului tinut pentru alegerile organizatiei judetene Constanta, ca tinerilor trebuie sa li se explice ca social-democratii nu sunt comunisti și a apreciat ca este o „vagabonțeala” faptul ca tinerii ies in strada."Ma…

- Maximilian Toader a postat un mesaj pe contul de socializare, la mai bine de doua saptamani de la moartea fugeratoare a afaceristului. Marcel Toader a facut infarct la 56 de ani, in timp ce se afla cu prietenii la masa. „Mereu m-am intrebat de ce ma tot pune la incercare viața?! Zilele astea mi-am dat…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei care ar fi fost rapia, sechestrata și ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a postat, joi dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre barbatul banuit ca ar fi criminal in serie.Alexandru Cumpanașu a publicat și fotografia unui presupus complice al…

- Senatorul USR de Constanta, Ramona Dinu a depus mai multe amendamente la Legea Turismului.Din pacate, in Romania exista o multitudine de obiective turistice inaccesibile grupurilor mari, din cauza faptului ca nu exista spatii de parcare corespunzator dimensionate pentru stationarea autocarelor."Iata,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Tranzactiile Tranzitiei DIALECTICA STRAZII Explozia din decembrie 1989 a pus o pecete de violenta asupra strazii de care credeam ca nu ne vom putea desprinde niciodata. Dupa ce decenii in sir multimile scoase in strada pe baza de convocator…

- „In data de 30 iunie sunt organizate diverse campanii online pentru a marca Ziua Mondiala a Retelelor de Socializare, platforme care inregistreaza un numar tot mai crescut de utilizatori inclusiv in Romania. Desi pentru omul contemporan fiecare zi poate fi considerata Ziua Social Media prin faptul ca…

- Procurorii DIICOT si politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, joi, simultan cu omologii englezi, 22 de perchezitii domiciliare - sase in Romania, in judetele Bacau si Constanta, si 16 in Marea Britanie, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit…