Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat miercuri ca ar trebui schimbate toate legile si create institutii "care nu sunt abuzive" daca sunt adevarate lucrurile pe care le-a spus liderul PSD Liviu Dragnea, in legatura cu posibila implicare a SRI in formarea guvernului USL din 2012. Citește…

- "Daca lucrurile pe care le-a spus domnul presedinte (n.r. - Liviu Dragnea) sunt adevarate, si eu sunt convins, asa cum il cunosc pe domnul Dragnea, ca spune adevarul, asta arata o putreziciune a statului roman si asta arata ca trebuie sa schimbam toate legile si sa incercam sa facem legile pentru…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat miercuri ca ar trebui schimbate toate legile si create institutii "care nu sunt abuzive" daca sunt adevarate lucrurile pe care le-a spus liderul PSD Liviu Dragnea, in legatura cu posibila implicare a SRI in formarea guvernului USL din 2012. "Daca lucrurile pe…

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, a sustinut, miercuri, ca presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, a spus adevarul referitor la implicarea SRI in numirea Guvernului USL din 2012, adaugand ca a fost o slabiciune si din partea partidului.

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in constituirea…

- Victor Ponta a lansat o acuzație extrem de grava la B1 TV! Conform fostului premier, George Maior și Florian Coldea știu informații cu caracter penal despre actualul președinte al Camerei Deputaților și pe care le tainuiesc.”Daca vorbesc domnul Maior și domnul Coldea, Liviu Dragnea o sa faca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa comenteze datele INS publicate astazi. Precizam ca rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013.„Aștept intai sa vad ce reacție are guvernul,…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania"."Am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbata la Congresul PSD, ca legile justitiei si modificarile la codurile penale vor fi adoptate pâna la finalul actualei sesiuni parlamentare.

- "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus ca nu candidez pentru ca sunt prea slobod la gura si pentru ca am un dosar. Si ca nu e dosarul partidului, e dosarul meu. Acum pot sa va spun, daca pot sa candidez nu pentru ca nu mai am un dosar, ci ca de data asta cred cu tarie…

- Liderul suprem al PSD, Liviu Dragnea, reales fara contracandidat la Congresul partidului, a reluat lupta cu statul paralel și în cadrul congresului, spunând ca partidul va merge înainte "fara ezitare" pentru a face reforma

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Numarul doi din PSD, Niculae Badalau le-a dezvaluit jurnalistilor ce a discutat cu presedintele PSD, inainte de comitetul executiv al PSD. Badalau sustine ca desi Dragnea are un cuvant greu in aceste alegeri, nu i-a cerut sustinerea pentru candidatura sa la functia de presedinte executiv al partidului."Am…

- Dragnea vrea o noua conducere a PSD: 16 vicepreședinți, cate opt femei și opt barbați din fiecare regiune a țarii. Anunțul președintelui PSD a fost facut inainte de ședința Comitetului Executiv Național al social-democraților. Regiunile ar urma sa propuna fiecare vicepreședinții in Biroul Permanent National.…

- Intrebat daca PSD ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, președintele PSD a declarat:„Categoric, nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa". Acesta a refuzat,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, spune premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus ca exista un proiect de descentralizare - Liviu Dragnea…

- Prezent joi la Giurgiu, intr-o conferinta de presa, presedintele executiv al PSD, senatorul giurgiuvean Niculae Badalau, a fost intrebat de jurnalisti despre realtiile cu Liviu Dragnea si despre disponibilitatea de a mai candida la functia de presedinte executiv al partidului. El a declarat ca nu stie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor dupa sedinta BPN a PSD ca nu are de gand sa execute niciun social-democrat, infirmand ca pe "lista" s-ar afla personaje precum Niculae Badalau.Intrebat cum se intelege cu numarul doi din partid, Dragnea le-a spus, ironic, jurnalistilor ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca, dupa dezvaluirile facute cu o seara in urma privind activitatea DNA Ploiesti, "incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel" si, daca aceste afirmatii se dovedesc adevarate, "atunci exista elemente…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu exista nicio ruptura intre el și Liviu Dragnea, așa cum s-a speculat in presa. De asemenea, Badalau a ținut sa precizeze ca documentul programatic pe care l-a depus la Comitetul Executiv al PSD din luna decembrie…

- "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere sa-l acopere pe domnul Pahontu. Cred ca trebuie facuta o comisie parlamentara de ancheta (privind activitatea SPP - n.r.)", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca judetul Giurgiu va fi destul de mult afectat daca exista o tensiune intre Liviu Dragnea si Niculae Badalau."Am auzit ca domnul Niculae Badalau a…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca judetul Giurgiu va fi destul de mult afectat daca exista o tensiune intre Liviu Dragnea si Niculae Badalau. "Am auzit ca domnul Niculae Badalau…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum „statul paralel”. „Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la un post de televiziune. „Daca Grindeanu…

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet s-au reunit duminica, in sedinta. Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de premierul…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament ‘impotriva’ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. „Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (…), acum voi vota ‘impotriva’ cu toata convingerea”, a declarat Ponta la Antena 3. Potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis retrimite în Parlament legea prin care Monitorul oficial trecea în subordinea Camerei Deputaților, adica a lui Liviu Dragnea. Aceasta legea prevedea ca Monitorul oficial sa treaca de la Guvern în subordinea Camerei Deputaților. Legea a fost…

- Delegatia PSD-ALDE a terminat consultarile cu seful statului. Liviu Dragnea a facut declaratii ulterior si si-a exprimat speranta ca presedintele va accepta propunerea PSDin persoana Vioricai Dancila. „I-am prezentat presedintelui in mod oficial si direct propunerea noastra, in persoana doamnei Viorica…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticandu-l totodata pe Dragnea pentru lipsa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și al CJ Neamț, unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, solicita intalnirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD, pentru a clarifica situația guvernarii, pe fondul disputei dintre Mihai Tudose și Carmen Dan.„Responsabilitatea…

- Mihai Tudose s-a aratat "de acord" cu criticile la adresa lui Liviu Dragnea si propunerile de conducere colectiva a PSD formulate de Niculae Badalau in scrisoarea depusa luni la sedinta conducerii partidului, potrivit unei declaratii date de premier pentru PSNews.ro .

- "La ultimele declaratii ale presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si ale premierului s-ar dori o noua arhitectura a Guvernului. Tinand cont de acest lucru, CEx-ul va lua decizia. Ne dorim un Guvern mai suplu. Probabil, undeva la 16 sau 17 ministere", a spus Niculae Badalau, la Digi 24. El…

- La PSD pare sa nu mai știe stanga ce face dreapta sau mai degraba știe doar Liviu Dragnea care sunt deciziile majore luate in interiorul partidului.Citește și: Liviu Dragnea, anunț MAJOR, dupa demisia Doinei Pana din Guvern Citește și: Președintele executiv al PSD anunța o schimbare…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat joi ca nu a auzit cand senatorul USR Florina Presada ar fi fost injurata de senatorul PSD Liviu Brailoiu, ci doar cand parlamentarul social-democrat i-ar fi urat "La multi ani!" colegei sale de la USR. "Nu l-am auzit, imi pare rau. Eu am auzit…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat miercuri ca exista riscul ca liderul PSD Liviu Dragnea, alaturi de majoritatea parlamentara, sa scoata Romania din Uniunea Europeana, dupa modificarile la Legile justitiei.

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a lansat un atac asupra liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand despre acesta ca a inceput „asaltul asupra legilor Justiției”. El a spus, intr-o postare marți pe Facebook, ca majoritatea PSD-ALDE a incalcat regulamentul Camerei superioare a Parlamentului prin faptul ca a respins…