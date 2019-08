Senator PSD, despre protestele #rezist: Vagabonțeală. Dacă-i punem la treabă, suntem comuniști ”Sa fim și noi mai activi, sa fim mai prezenți pe aceste rețele de socializare. Tineretul nostru la ora actuala nu este indoctrinat decat cu faptul ca noi suntem comuniști. Daca ii punem la treaba suntem comuniști, daca le marim salariile suntem comuniști, daca nu suntem de acord cu ieșitul in strada și cu vagabonțeala asta pe care o fac ei de ani de zile suntem comuniști. Asta trebuie sa le explicam copiilor și tinerilor de 18 ani care au dreptul de vot, ca acel comunism nu inseamna ceea ce li s-a spus lor. Ei nu au trait comunismul și nici nu l-au studiat. Este singurul argument pe care il… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

