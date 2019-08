Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu a declarat, vineri, la Constanța, ca tinerilor trebuie sa li se explice ce înseamna comunismul, pentru ca ei au fost „îndoctrinați” cu faptul ca social-democrații sunt comuniști. Brailoiu a mai spus ca ieșirea în strada este o „vagabonțeala”,…

- ”Sa fim și noi mai activi, sa fim mai prezenți pe aceste rețele de socializare. Tineretul nostru la ora actuala nu este indoctrinat decat cu faptul ca noi suntem comuniști. Daca ii punem la treaba suntem comuniști, daca le marim salariile suntem comuniști, daca nu suntem de acord cu ieșitul in strada…

- Senatorul Tit Liviu Brailoiu a afirmat, vineri, la Constanta, in cadrul unei interventii sustinute in cadrul Conferintei judetene de alegeri a PSD, ca responsabilii din partid trebuie sa gaseasca solutii pentru contracararea propagandei duse pe retelele de socializare de adversarii politici si a efectului…

- Senatorul PSD de Constanta Tit-Liviu Brailoiu a spus, vineri seara, in discursului tinut pentru alegerile organizatiei judetene Constanta, ca tinerilor trebuie sa li se explice ca social-democratii nu sunt comunisti și a apreciat ca este o „vagabonțeala” faptul ca tinerii ies in strada."Ma…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 18 iunie 2019, la deschiderea conferinței internationale „Perspectiva unei viitoare strategii privind prevenirea și lupta impotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, radicalizarii și discursului de ura”. Conferinta, organizata in cooperare…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca pactul propus partidelor de presedintele Iohannis reprezinta o deturnare a sensului referendumului, este o smecherie, o capcana, prin care Klaus Iohannis vrea sa isi asigure realegerea in functia de presedinte. „Reprezinta o deturnare a sensului referendumului.…

- Procurorii DIICOT si politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, joi, simultan cu omologii englezi, 22 de perchezitii domiciliare - sase in Romania, in judetele Bacau si Constanta, si 16 in Marea Britanie, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit…

- La data de 06.06.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, simultan cu omologii englezi, un numar de 22 de perchezitii domiciliare, 6 in Romania,…