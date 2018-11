Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia a criticat dur, joi, rectificarea bugetara anuntata de Guvernul Viorica Dancila, a doua pe acest an, care ar urma sa intre in dezbaterea Executivului la sedinta de vineri. PNL spune ca, din datele Ministerului Finantelor Publice, reiese ca exista o gaura la buget de 12 miliarde de lei, iar…

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, cu incadrarea in ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde…

- Contractul de finantare aferent proiectului "Platforma Nationala Integrata - Wireless Campus' a fost parafat de MCSI si Ministerul Fondurilor Europene (MFE) cu Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare. "Am spus de nenumarate ori ca investitia…

- Senatorul PMP Traian Basescu a indemnat din nou partidele din Opoziție sa incerce depunerea unei moțiuni de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Dancila, precizand ca este ultimul moment cand demersul ar avea șanse de reușita, potrivit Mediafax.

- Senatorul PNL Iancu Caracota a declarat ca Guvernul este incapabil sa rezolve problema lemnelor de foc pentru populație. Liberalul a adaugat ca "decapitarea" conducerii Romsilva de catre ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va duce la o criza, iar oamenii vor face frigul in aceasta iarna.

- Traian Basescu a declarat, referitor la votul din CExN al PSD de vineri, ca Liviu Dragnea va caștiga, deși a ajuns deja "un cadavru politic", iar Gabriela Firea va pierde. Fostul președinte ii transmite liderului PNL, Ludovic Orban, ca ar fi fost buna o moțiune de cenzura deja depusa la Parlament,…