Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat ca este necesara o moțiune de cenzura impotriva Executivului in perioada cand va fi discutat in Parlament bugetul pentru anul 2019. Liberalul a adaugat ca Guvernul PSD-ALDE a taiat, la ultima rectificare, fonduri de la Educație, Cercetare și Transporturi, scrie…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat ca este necesara o motiune de cenzura impotriva Executivului in perioada cand va fi discutat in Parlament bugetul pentru anul 2019. Liberalul a adaugat ca Guvernul PSD-ALDE a taiat, la ultima rectificare, fonduri de la Educatie, Cercetare si Transporturi.

- Senatorul PNL Iancu Caracota a declarat ca Guvernul este incapabil sa rezolve problema lemnelor de foc pentru populație. Liberalul a adaugat ca "decapitarea" conducerii Romsilva de catre ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va duce la o criza, iar oamenii vor face frigul in aceasta iarna.

- "Guvernul este incapabil si anul acesta sa rezolve problema lemnelor de foc pentru populatie. In Romania, aproape jumatate (47-) din totalul gospodariilor utilizeaza lemnul de foc ca mijloc de incalzire, iar ingrijorator este faptul ca autoritatile nu pot asigura lemnul necesar oamenilor" a afirmat…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a declarat ca Guvernul este incapabil sa rezolve problema lemnelor de foc pentru populatie. Liberalul a adaugat ca "decapitarea" conducerii Romsilva de catre ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, va duce la o criza, iar oamenii vor face frigul in aceasta iarna.

- Senatorul PNL Florin Cițu a declarat miercuri ca Legea pensiilor este un șantaj „infect” al coaliției PSD-ALDE impotriva romanilor, iar daca Guvernul era cu adevarat interesat de pensionari, creșteau punctul de pensie din luna ianuarie a acestui an, așa cum era prevazut in programul de guvernare.Citește…

- Guvernul va discuta in ședința de miercuri proiectul noii legi a pensiilor, a anunțat premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței Executivului. Aceasta a precizat ca "noua lege a pensiilor se va aplica etapizat incepand cu 2019 pana in 2021 cand va intra integral in vigoare, ceea ce inseamna și…