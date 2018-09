Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Viorel Badea i-a acuzat, miercuri, pe reprezentantii ministerelor Romanilor de Pretutindeni si de Externe ca ”si-au propus sa arunce in aer programul de acordare de burse etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, zadarnicind astfel eforturile statului roman” in acest sens.

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru discutii referitoare la Siria, situatia din Orientul Mijlociu si conflictul din Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a Guvernului german. Cei doi oficiali rusi veneau din Israel,…

- Fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga se intalneste, miercuri, la sediul central al partidului, cu fostii democrat-liberali. Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului.

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. "Este o sedinta de consultari. Domnul Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului, a fost si copresedinte…

- Donald Trump este laudat de Kremlin cu puțin timp inainte de primul summit intre liderul de la Casa Alba și omologul sau rus, Vladimir Putin. Rusia susține ca il considera pe președintele american „un partener”, cu care „se poate negocia”. ”Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem…

- ″Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia’, le-a declarat jurnalistilor Iuri Usakov, consilier de politica externa al Kremlinului, inaintea intalnirii la varf ce va avea loc luni, in capitala finlandeza Helsinki. ‘Situatia in relatiile bilaterale este foarte proasta. Trebuie…

- Senatorul PSD de Giurgiu Niculae Badalau a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca PSD "nu a castigat in lupta cu Codruta Kovesi, cu DNA", ci a respectat programul de guvernare, care prevede eliminarea abuzurilor., scrie Agerpres. 'Majoritatea presei a spus ca PSD a castigat in…

- Orasul polonez Lomza a gazduit recent cea de-a XVIII-a editie a Jocurilor Olimpice ale Tineretului din Diaspora. La intrecere au participat aproape 1.000 de concurenti din sapte tari, este vorba de Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, Romania, Irlanda si Polonia.Romania a fost reprezentata de o ...