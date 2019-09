Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca ultima lege inițiata de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ii baga la pușcarie pe romanii care nu-și platesc taxele. Cițu anunța ca va susține o conferința de presa in care va prezenta date despre care el zice ca-i vor genera probleme penale lui Eugen…

- Biroul permanent al Senatului a discutat cele zece propuneri legislative initiate de ministrul Finantelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, si a dat termen pentru raport in comisiile sesizate martea viitoare, astfel incat in plenul de miercurea viitoare sa fie supuse dezbaterii si votului in plenul…

- „Eu am spus niște lucruri de bun simț, care, in prezent, ca un lait motiv, apar in discursurile primului-ministru, Viorica Dancila, ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, alți demnitari PSD și chiar in randurile opoziției, fie ca vorbim de Rareș Bogdan, Ludovic Orban sau, mai recent, Florin Cițu.…

- Vicepreședintele PNL Florin Cițu, lider al senatorilor liberali, a spus joi ca Guvernul ar fi decis sa secretizeze „toate documentele” de la Ministerul Finanțelor, condus de Eugen Teodorovici, pentru ca „Viorica si animalul ei de casa au intrat in PANICA!'. Liberalul afirma pe Facebook ca primește…

- Reprezentanții Colegiului Medicilor din Romania au precizat in contextul declarațiilor ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, privind tema „calitații umane” in sistemul de sanatate, ca potrivit unui sondaj din 2018 „medicii se bucura de increderea a 58%, politica Guvernului in sanatate de 14%”,…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, sustine ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar trebui sa sa elimine imediat toate taxele aberante introduse prin Ordonanta Lacomiei, in caz contrar romanii vor continua sa plateasca facturi tot mai mari de la o luna la alta.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, solicita demisia lui Eugen Teodorovici din functia de ministru al Finantelor, aratand ca, "in loc sa fie demis pentru incompetenta, acesta a fost promovat presedinte executiv al PSD". "Orlando Teodorovici este artizanul a doua manipulari grosolane…