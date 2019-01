Stiri pe aceeasi tema

- ”Motivul principal pentru care Guvernul PSD-ALDE intarzie cu adoptarea Bugetului de stat pentru 2019 este faptul ca, in laboratoarele Puterii, calculele dau rezultate ingrijoratoare. La Ministerul Finanțelor deja cheltuielile proiectate pentru anul acesta sunt mult mai mari decat veniturile, iar estimarea…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a declarat ca PSD si ALDE au intrat in 2019 cu un deficit de 5%, cu toate ca ar trebui sa se incadreze in 3%. Mai mult, alesul liberal avertizeaza ca ANAF-ul va fi „transformat in militie economica“.

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat, sâmbata, ca Guvernul tine secret faptul ca deficitul bugetar pentru acest an este de 5%, iar prin numirea noului presedinte al ANAF, Mihaela Triculescu, premierul Viorica Dancila pregateste &"haituirea cu amenzi a

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat, sambata, ca Guvernul tine secret faptul ca deficitul bugetar pentru acest an este de 5%, iar prin numirea noului presedinte al ANAF, Mihaela Triculescu, premierul Viorica Dancila pregateste „haituirea cu amenzi a intreprinzatorilor”.

- Guvernul se reuneste in sedinta astazi, de la ora 13.00 insa, dupa cum a spus ministrul Finantelor, nu va adopta proiectul de buget pentru 2019, desi mai este putin pana la finalul anului, Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca mai trebuie dezbatute mai multe aspecte legate de modul in care vor…

- Proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o valoare a PIB, in premiera, de peste 1.000 de miliarde lei, o crestere economica de 5,5% si un deficit mai mic decat cel din 2018, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici la Antena 3.

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat ca este necesara o moțiune de cenzura impotriva Executivului in perioada cand va fi discutat in Parlament bugetul pentru anul 2019. Liberalul a adaugat ca Guvernul PSD-ALDE a taiat, la ultima rectificare, fonduri de la Educație, Cercetare și Transporturi, scrie…

- Premierul Viorica Dancila declara joi, 11 octombrie, ca dosarul prin care Romania solicita finantarea din bani europeni pentru Centura Capitalei este gata, iar luni va fi transmis Comisiei Europene. Surse de la cel mai inalt nivel al Comisiei Europene au declarat, marti, pentru STIRIPESURSE.RO, ca…