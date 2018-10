Senatorul PSD Scarlat Iriza are de gand sa intocmeasca un proiect de lege privind reducerea varstei de pensionare in minerit de la 57 la 53 de ani. Scarlat Iriza pare decis sa faca demersuri in Parlament pentru a incerca sa rezolve una dintre cele mai mari revendicari cu care au venit in aceasta perioada sute … Articolul SENATOR, despre REDUCEREA VARSTEI DE PENSIONARE in CEO: Fac proiect, dar nu promit ca va trece apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .