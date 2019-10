Stiri pe aceeasi tema

- „Preambulul moțiunii de cenzura de joi s-a petrecut la Senat! In ședința de plen a Senatului de astazi, PSD a fost incapabil sa iși mobilizeze senatorii pentru a putea trece mai multe legi organice, unele inițiate chiar de catre guvernul PSD. Asta in condițiile in care ar fi trebuit sa aiba o majoritate…

- Partidele de opoziție nu s-au resemnat cu decizia Birourilor Permanente Reunite (BPR) care au stabilit ca moțiunea de cenzura împotriva guvernului Dancila sa fie dezbatuta și votata sâmbata și planuiesc sa impuna un nou calendar pentru

- Conducerea parlamentului a stabilit astazi calendarul dezbaterii motiunii de cenzura, depusa de opozitie, pentru sfarsitul saptamanii. Motiunea de cenzura impotriva cabinetului Dancila va fi citita astazi, de la ora 15:00, in plenul parlamentului. Dezbaterea si votul vor avea loc sambata, de la ora…

- Liberalii și-au securizat inca un vot pentru demiterea Guvernului. Senatorul independent Vergil Chițac a anunțat miercuri, in plen, ca incepand de azi va activa in grupul PNL, afiliat, fara sa se inscrie in partid. Chițac a fost ales in 2016 pe listele PNL, ulterior a demisionat din partid din cauza…

- „Deciziile de azi (miercuri - n.r.) ale Curții Constituționale arata ca, pentru soluționarea crizei politice, nu e alta soluție decat plecarea guvernului și organizarea de alegeri anticipate. Faptul ca doamna Dancila a amanat la nesfarșit prezentarea in Parlament așteptand sa fie obligata de o decizie…

- Reprezentanții USR in Parlament iși continua demersurile susținute in vederea urgentarii depunerii moțiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila, afirma senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi. El precizeaza ca astazi liderii grupurilor parlamentare ale USR din Senat și Camera Deputaților i-au invitat…

- Plenul Senatului voteaza, marti, noul presedinte al forului legislativ, dupa demisia lui Calin Popescu Tariceanu, in urma iesirii ALDE de la guvernare. In acest moment, Teodor Melescanu, inca senator ALDE, este propunerea PSD pentru functia de presedinte. ALDE, in schimb, nu este de acord cu aceasta…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca o motiune de cenzura va trece daca este adoptata acum, iar apoi este nevoie de un acord pentru a organiza alegeri anticipate. In opinia sa, „cine se ascunde in culise, incercand sa fabrice un guvern de mantuiala ori sa amane o solutie,…