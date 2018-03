Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, marti, sesizarile formulate de PNL si USR cu privire la modificarile aduse Regulamentului Camerei Deputatilor. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, au fost analizate doua sesizari referitoare la neconstitutionalitatea dispozitiilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Catalin Predoiu a declarat ca Partidul Național Liberal va sesiza CCR, pentru…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti, la dezbaterile din plenul Camerei Deputatilor, ca modificarile facute la Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 si solicitate de Curtea Constitutionala sunt in concordanta cu recomandarile Comisiei…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie. Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Comisia Iordache revine. Va dezbate prezumtia de nevinovatie si modificarea Codurilor Penale Comisia Iordache se va reuni miercuri, pentru prima data in acest an, dupa ce Curtea Constitutionala a publicat saptamana trecuta motivarea deciziei privind modificarile aduse Legii 317,ce vizeaza functionarea…

- Judecatorii Daniel Morar si Stefan Minea arata, intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins obiectia de neconstitutionalitate referitoare la modificarile aduse Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor publice, ca actul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei i-a dat dreptate presedintelui Klaus Iohannis in sesizarea formulata cu privire la modificarile aduse legii, astfel incat parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene nu pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Pe 18 ianuarie,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile formulate de USR cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei, potrivit AGERPRES.Citeste si: DEZVALUIRI – Nereguli GRAVE, descoperite dupa un control la IGPR si Politia Capitalei (surse) Sesizarile…

- PACT pentru Romania se opune ferm modificarilor aduse miercuri legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, potrivit carora judecatorii nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, adica 6 dintre cei 9 judecatori."Modificarile…

- PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea CCR, prin care a fost instituit "un nou regim" al imunitatii judecatorilor constitutionali, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionel Danca."Partidul…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Mirela…

- „Grupurile parlamentare ale PMP și PNL au atacat la Curtea Constituționala legea prin care se inființeaza, in urma unui troc politic intre PSD și UDMR, Liceul teoretic Romano-Catolic cu predare exclusiv in limba maghiara la Tirgu Mureș. Este pentru prima data in Romania cand pentru inființarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de neconstitutionalitate…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. “Am admis sesizarea considerand ca prefectul nu are atributii de a inlocui decizia autoritatii locale competente sa-si valideze componenta”,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Tot astazi, Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata…

- Intr-un comunicat al PNL, se precizeaza ca decizia Curtii Constitutionale, urmare a sesizarilor depuse de PNL, conduce la revenirea in dezbaterea parlamentara a celui de-al doilea proiect care modifica Legile Justitiei. "Decizia de astazi a Curtii Constitutionale confirma luarile de pozitie…

- CCR a admis cateva sesizari privind modificarile la Statutul Magistratilor Curtea Constitutionala a admis, marti, o parte dintre sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în parlament, cerând redefinirea erorii judiciare, a relei credinte sau a gravei neglijente,…

- CCR cere clarificari la modificarile aduse statutului magistratilor Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a admis o parte din sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în Parlament, cerând re-definirea "erorii judiciare", "relei…

- Plenul Curtii Constitutionale a României (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, mai multe obiectii de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis, miercuri seara, un mesaj catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei in care afirma ca modificarile la Legile Justitiei si Codul Penal operate de Guvernul tehnocrat s-au facut cu respectarea procedurilor…

- Comisia Europeana discuta, miercuri, situatia Justitiei din Romania dupa ce la finalul anului trecut alesii coalitiei de guvernare de la Bucuresti au votat pe repede inainte modificarile Legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE.

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Curtea Constitutionala a României a amânat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317. "Dosarele…

- Legile Justitiei, cele care i-au scos pe romani in strada in weekend, intra marți in discutia Curtii Constitutionale. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti.

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei, scrie HotNews.ro.

- Dupa ce PNL si chiar Inalta Curte au formulat obiectii de neconstitutionalitate cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei, a venit randul celor de la USR sa depuna sesizari catre Curtea Constitutionala. Uniunea Salvati Romania (USR) a depus, luni, la Curtea Constitutionala sesizarile in…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei. Citeste si: 'Rebeliune' in cadrul IGPR: Seful Politiei Romane, la un pas de a fi DECAPITAT (presa)"Uniunea Salvati Romania a pregatit…

- USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. In acest context, Uniunea face apel la toți parlamentarii independenți pentru a semna sesizarile cu privire la modificarile aduse legislației care vizeaza…

- USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei. "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare…

- Peste 300 de persoane protesteaza, duminica, la Cluj-Napoca fața de Legile Justiției. Acestea fac apel la un numar cât mai mare de clujeni sa participe în 20 ianuarie la un mare miting programat la București.

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc (PSD) a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei.

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, comenteaza, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, despre lupta anticorupție, despre felul in care este ea perceputa de oamenii de buna-credința care nu cunosc jocurile din spatele cortinei. ”Oamenii de buna credinta, care nu cunosc jocurile din spatele…

- Partidul National Liberal a inaintat Curtii Constitutionale astazi, 27 decembrie, o sesizare de neconstitutionalitate in ceea ce priveste modificarile aduse legii privind guvernanta corporativa a companiilor de stat.

- Protestele continua in zilele de Sarbatori, in toata tara. In ziua de sambata, 23 decembrie, la ora 18.00, sunt anuntate si la Constanta manifestatii in semn de revolta fata de modificarile aduse de PSD Legilor Justitiei.

- Înalta Culte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala în legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie…