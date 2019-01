Senatoarea americană Kamala Harris va candida la alegerile prezidențiale din 2020 Senatoarea democrata Kamala Harris, un critic al politicilor președintelui american Donald Trump privind imigrația, a informat luni ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA, care vor avea loc în 2020, relateaza site-ul agenției Reuters și postul BBC. Harris, în vârsta de 54 de ani, fiica unor imigranți din Jamaica și India, a îndeplinit anterior funcția de procuror general. "Este momentul în care simt responsabilitatea de a ieși în fața și de a lupta pentru cea mai buna versiune a noastra", a declarat Harris. În 2016,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

