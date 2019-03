Martha McSally, in varsta de 52 de ani, senatoare republica din Arizona, a subliniat in cursul unei audieri in comisia pentru aparare a Senatului consacrata victimelor de abuzuri sexuale in armata ca in perioada cand a intrat la scoala fortelor aeriene, in 1984, "agresiunile si hartuirea sexuala erau la ordinea zilei, iar victimele sufereau cel mai des in tacere".



"Si eu am supravietuit unei agresiuni sexuale in armata, dar spre deosebire de alte victime curajoase, nu am semnalat-o. Nu aveam incredere in sistem. Mi-era rusine si eram dezorientata", a spus ea, fara a dezvalui numele…