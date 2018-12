Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii din comisia juridica vor vota, in ședința programata la ora 10.00, asupra solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale impotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuzat de luare de mita intr-un dosar care vizeaza fapte din timpul mandatului sau de premier.

- Comisia juridica a Senatului va vota, in sedinta de marti care incepe la ora 10.00, un raport asupra cererii formulate de procurorii DNA pentru inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, pentru comiterea infractiunii de luare de mita.

- Uniunea Salvati Romania va vota pentru ridicarea imunitatii parlamentare a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si considera ca audierea acestuia in Comisia juridica a fost un simulacru bine exersat, a declarat, luni, presedintele USR Dan Barna, conform agerpres.ro. "Maine (marti…

- Comisia juridica a Senatului trebuie sa intocmeasca raportul la solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu pana pe data de 10 decembrie, a decis, luni, Biroul permanent, potrivit Agerpres.

- Vicepreședintele Senatului, Claudiu Manda, a anunțat cum vor decurge etapele anchetei ce-l vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu.„In conformitate cu prevederile regulamentului cei de la Comisia juridica au timp de maxim 5 zile sa prezinte un calendar și un raport preliminar, ca sa ințelegem și…

- Biroul permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA pentru inceperea urmaririi penale in cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care este acuzat ca a primit mita de 800.000 de dolari, a confirmat, pentru MEDIAFAX, Claudiu Manda (PSD).