- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca il sprijina pe fostul guvernator republican de Massachusetts si fost pretendent la Casa Alba Mitt Romney, care este acum candidat in alegerile pentru Senat din statul Utah si care de multe ori l-a criticat, informeaza marti AFP. Presedintele…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele interne ale…

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Un pretendent republican la Casa Alba infrant, Mitt Romney si-a anuntat vineri candidatura la Senat, in noiembrie, lansandu-si astfel intoarcerea pe scena politica nationala, printr-un mesaj sfidator la adresa lui Donald Trump, oaia sa neagra, scrie AFP. ”Utahul are multe sa-i invete pe politicienii…

- Fostul presedintele american Barack Obama a cerut modificarea legislatiei in domeniul armelor de foc, parand sa critice actiunile insuficiente in acest domeniu ale succesorului sau, presedintele Donald Trump.

- Presedintele american Donald Trump a pus joi atacul armat din ajun de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui "dezechilibrat" si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP. "Atatea semne ca tragatorul din Florida…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Presedintele american Donald Trump a criticat luni sistemul de sanatate public al Regatului Unit, NHS, ”pe cale sa dea faliment” in opinia sa, dupa care a primit o replica usturatoare de la ministrul britanic al Sanatatii Jeremy Hunt, relateaza AFP. ”Democratii imping la un sistem de acoperire universala…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Ministrul de externe al Regatului Unit, Boris Johnson, a facut duminica apel la concetatenii sai sa nu se opuna unei vizite la Londra a presedintelui american, Donald Trump, fiindca astfel ar dauna interesului national, informeaza AFP, citând presa britanica. Cu o zi înainte…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Congresmanul brazilian de dreapta Jair Bolsonaro, care este deseori comparat cu presedintele american Donald Trump, a confirmat ca va candida la presedintia Braziliei la alegerile din octombrie, relateaza DPA.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Intr-o inregistrare video postata…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com, citat de Mediafax.Donald Trump a tinut un ...

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com.

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Președintele SUA Donald Trump s-a dezlanțuit pe Twitter unde a anunțat intr-o suita de mesaje ca nu are nicio problema psihica și ca este un ”geniu stabil”. Infuriat de cartea care dezvaluie ”haosul” de la Casa Alba și de tentativele democraților de a-l cataloga drept inapt din punct de vedere psihic…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit miercuri pe Twitter cu o postare in care se arata solidar cu participantii la protestele din Iran, el exprimandu-si 'respectul pentru poporul iranian care incearca sa isi ia inapoi guvernul devenit corupt', informeaza agentiile internationale de presa.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ameninta oprirea fondurilor pentru Palestina, decizie luata pentru ca palestinienii "nu sunt dispusi sa vorbeasca despre pace". Amenintarea a fost facuta printr-un...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- (Adauga detalii) Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut joi comunitatii internationale sa nu se vanda pentru „un pumn de dolari“ Statelor Unite, raspunzand astfel amenintarii presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care nu vor sprijini Washingtonul la ONU in problema…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP. Presedintele republican american, care a marcat o schimbare clara…

- Rusia si China reprezinta "puteri rivale" pentru SUA, intr-o noua era a competitiei globale, insa Washingtonul trebui sa incerce sa construiasca un "parteneriat semnificativ cu acestea", a declarat presedintele american Donald Trump cu ocazia prezentarii noii Strategii pentru siguranta nationala a Statelor…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite in privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugand ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- 'Directiva Politicii Spațiale' dispune NASA 'sa conduca un program inovativ de explorare spațiala pentru a trimite din nou astronauții americani pe Luna și chiar pe Marte', a anunțat purtatorul de cuvant Hogan Gidley, informeaza Agerpres. Citeste si NASA vrea sa modifice ADN-ul astronautilor…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis, duminica, ca nu i-a cerut fostului director FBI James Comey sa puna capat anchetei impotriva fostului consilier de securitate Michael Flynn, care a pledat vinovat fata de acuzatia ca a facut declaratii false FBI-ului. "Niciodata nu i-am cerut…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Barack și Michelle Obama au transmis un mesaj catre prințul Harry și actrița Meghan Markle cu ocazia logodnei lor. „Michelle si cu mine suntem încântati sa îi felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii…