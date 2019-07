Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat miercuri un proiect legislativ privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare…

