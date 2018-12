Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, plenul Camerei Deputaților a validat prin vot final pachetul de legi cunoscut ca fiind al senatorului ALDE Daniel Zamfir, cu peste 180 de voturi pentru in cazul fiecarui proiect și cel mult 30 de voturi impotriva. Primul proiect, care prevede ca dobanda maxima la creditele ipotecare sa nu…

- ​Deputații din comisiile de specialitate au avizat, marți, proiectele de lege privind eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit incheiate intre consumatori și banci, inclusiv la leasing dar și pe cel privind r ascumpararea cu cel mult dublul creanței cesionate. Mașina de…

- Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), a atentionat, miercuri, ca programul guvernamental „Prima Casa” devine nefunctional, daca i se va aplica Darea in plata.

- Darea in plata va ucide programul „Prima Casa”. O spun bancherii, care atrag atenția ca exista motive reale de ingrijorare. The post Programul „Prima Casa”, pus in pericol de darea in plata appeared first on Renasterea banateana .

- La doi ani de la intrarea in vigoare a darii in plata, inițiatorul legii vine cu modificari. Pentru ca mii de dosare au fost respinse din motive absurde, așa cum le numesc avocații, Daniel Zamfir vrea ca in text, sa apara clar, situațiile in care romanii pot renunța la casele luate pe credite, informeaza…

- Președintele Comisiei Economice a Senatului, Daniel Zamfir, anunța faptul ca in Comisia din Senat s-a avizat favorabil proiectul prin care cei care au luat credite prin programul Prima Casa pot beneficia de Legea darii in plata. ”Astazi, in Comisia Economica a Senatului am avizat favorabil proiectul…

- "Astazi, in Comisia Economica a Senatului am avizat favorabil proiectul de lege care permite și beneficiarilor programului Prima Casa sa poata apela la Legea darii in plata in situația in care ajung in imposibilitate de plata a ratelor la banca. In ceea ce privește Legile impotriva camatariei,…

- Președintele Comisiei Economice a Senatului, Daniel Zamfir, anunța faptul ca in Comisia din Senat s-a avizat favorabil proiectul prin care cei care au luat credite prin programul Prima Casa pot beneficia de Legea darii in plata.Citește și: Situație INCREDIBILA in care a ajuns Elena Udrea:…