Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta plenului reunit al Senatului a fost suspendata, luni, dupa ce presedintele de sedinta, Serban Valeca, a constatat lipsa de cvorum. Senatorii PNL si USR au parasit sala dupa ce au reclamat scoaterea de pe ordinea de zi a propunerii legislative initiate de deputatul PSD Florin Iordache pentru…

- Sedinta plenului CSM, programata pentru ziua de luni, nu va mai avea loc din lipsa de cvorum, a anuntat presedintele Lia Savonea. Potrivit unor surse din Consiliu, cativa procurori si judecatori au refuzat sa participe la plen pana nu sunt eliminate de pe ordinea de zi punctele ce vizau Sectia pentru…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii trebuia sa decida, in sedinta de joi, 20 iunie, validarea concursului pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Sedinta a fost insa amanata, din lipsa de cvorum, dupa ce inclusiv ministrul Justitiei,…

- CSM a reprogramat ședința in care se va discuta numirea unui nou șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, urmand ca dezbaterile sa aiba loc astazi, incepand cu ora 13.00.Citeste si Greii Volkswagen au decis dupa discuții TENSIONATE - Compania va investi aproape un miliard…

- Pauza de consultari a fost solicitata in urma respingerii propunerii legislative initiate de social-democratul Florin Iordache privind instituirea unui termen de cel mult 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi contestate la Curtea Constitutionala. Proiectul a intrunit in plenul Senatului…

- "Merg la o scurta intrevedere cu domnul Tariceanu, dupa care va dau declaratii", a afirmat Toader dupa ce a iesit din sala de plen a Senatului insotit de Tariceanu, intrebat de jurnalisti daca isi da demisia. Sedinta de plen a Senatului in care era programata, pentru a patra oara, pentru dezbatere…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, pentru dezbatere și vot, de la ora 16.00, moțiunea simpla la adresa ministrului Justiției, intitulata „Justiția, victima sigura in mainile lui Toader”. Senatorii au amanat de doua ori votarea acesteia din lipsa de cvorum, conform Mediafax.Astfel,…

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu considera ca lipsa de cvorum din plenul Senatului pentru dezbaterea motiunii simple pe Justitie ar putea insemna "o forma de presiune" pe ministrul Tudorel Toader, astfel incat acesta sa se "razgandeasca" si sa dea ordonantele dorite de PSD, potrivit agerpres.ro."Probabil…