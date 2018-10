Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea inițiata de Opoziție impotriva lui Lucian Sova, ministrul Transporturilor ,va fi dezbatuta si votata marti, in plenul Senatului, incepand cu ora 16.00, relateaza Agerpres. Textul este intitulat”Romania sub oranduirea PSD – Rusinea Europei la infrastructura de transport”. Cei 35 ...

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu a depus la Senat o moțiune simpla indreptata impotriva ministrului transporturilor, Lucian Șova, intitulata „ Romania sub oranduirea PSD – rușinea Europei la infrastructura de transport”. Daniel Cadariu a declarat astazi ca au trecut doua saptamani…

- Senatorii PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului, motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD, rusinea Europei la infrastructura de transport".

