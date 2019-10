Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar doua zile inainte de a implini 66 de ani. Istvan Pete a fost economist, profesor universitar și om politic, un adevarat om al comunitații. De numele sau se leaga adoptarea legii cadru privind subvenționarea in agricultura. A fost acționar și la patru societati comerciale: la SC Spirt Drojdie…

- Federatia Franceza de Fotbal (FFF) a cerut ca pe toate stadioanele din Franta sa fie tinut un minut de reculegere la meciurile din week-end, in memoria fostului presedinte Jacques Chirac, decedat joi, informeaza lequipe.fr.

- Federatia Franceza de Fotbal (FFF) a cerut ca pe toate stadioanele din Franta sa fie tinut un minut de reculegere la meciurile din week-end, în memoria fostului presedinte Jacques Chirac, decedat joi, informeaza lequipe.fr.Masura este valabila atât la meciurile echipelor profesioniste,…

- Cei mai multi, respectiv 3.828, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestora a fost de 18.430 lei, din care 17.265 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat. De Legea nr.…

- Federatiile de fotbal din Spania si Romania au primit acordul UEFA pentru a-si manifesta sustinerea pentru Luis Enrique, fostul international si selectioner spaniol care a trece printr-o cumplita suferinta in urma decesului fiicei sale.

- Interes crescut pentru meciul de fotbal FC Farul Constanta Petrolul Ploiesti, care se disputa astazi pe stadionul Gheorghe Hagi.Meciul a inceput la ora 18.00 si multi oameni nu au reusit sa intre in stadion de la startul partidei, cozile la bilete fiind mari, in conditiile in care se vand bilete la…

- Astazi, 29 iulie, este Ziua Imnului Național – moment care a fost marcat oficial și la Satu Mare. Dupa trecerea prin fața garzii de onoare, prefectul Darius Filip a refuzat sa țina orice discurs, solicitand in schimb asistenței sa țina un minut de reculegere in memoria celor doua fete, Alexandra și…

- Un moment de reculegere a fost tinut luni si de politistii de la IPJ Dambovita alaturi de inspectorul sef, cms. sef de politie, Sorin Paun. Acestia i-au adus un omagiu lui Cristian Amariei, colegul lor cazut la datorie, impuscat de suspectul pe care il urmarea, langa Timisoara. Timp de 1 minut, politistii…