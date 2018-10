Senatul a adoptat, luni, cu 94 de voturi "pentru" si 13 "impotriva", in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica legea de organizare si functionare a Avocatului Poporului.



Propunerea legislativa a fost initiata de senatorul PSD Serban Nicolae si deputatii PSD Florin Iordache si Eugen Nicolicea.



Potrivit proiectului, functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestuia.



"Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului,…