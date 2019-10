Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in unanimitate (72 de voturi „pentru”), propunerea legislativa pentru modificarea OG 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, prin care s-a stabilit ca, la nivel national, incepand din anul 2020, admiterea la rezidentiat va avea loc…

- In concursul pentru functiile de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului organizat de Ministerul Sanatatii, nu a fost trecuta, in conditiile de inscriere la concurs, conditia ca aspirantii la aceste functii sa fie absolventi ai Facultatii de Farmacie.

- Examenul de rezidentiat de anul acesta, care ar fi trebuit sa se desfasoare pe 17 noiembrie, va fi imposibil de organizat la data stabilita, din cauza faptului ca postul de ministru al Educatiei este liber si nu are cine sa semneze ordinele necesare, noteaza educatieprivata.ro. Potrivit OUG 18/2009,…

- Astazi, 9 septembrie, incepe sesiunea de admitere de toamna la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași. Aceasta se va desfasura pana la 19 septembrie. Peste 500 de locri au ramas neocupate la studii de licenta, masterat si doctorat. Rectorul universitatii, profesorul Dan Cascaval a subliniat…

- Ministerul Sanatații organizeaza, in perioada 14 septembrie - 25 octombrie, o sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist Anestezie și terapie intensiva simultan cu examenul EDA, pentru medicii care incheie pregatirea de specialitate pana la 31 decembrie 2019, conform Mediafax.Examenul…

- TNL Radauți impreuna cu deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, organizeaza cea de-a treia ediție DONATHLON, o acțiune in scop caritabil, dupa ce edițiile desfașurate anterior s-au desfașurat cu succes. Donathlon Ediția a III-a va avea loc pe data de 7 August 2019 incepand cu ora 08:00 la punctul…