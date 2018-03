Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali, în scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le întâlnesc în practica la validarea

- Consilierii locali sunt convocati marti, 13 martie, ora 16.30, in sedinta extraordinara, avand pe ordinea de zi un singur poriect de hotarare. Este vorba despre rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi pe anul 2018.

- In sedinta extraordinara de luni, 12 martie, a Consiliului Local Baia Mare, alesii sunt chemati sa voteze mai multe proiecte, printre care si cel privind stabilirea cuantumului si numarului burselor pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul…

- NEGOCIERI…In sedinta de Consiliu Local Barlad, PSD si PNL au fost iarasi „la unison”, jucand cartea „impacarii” dupa ce, probabil, au purtat negocieri prin birourile primarului. Dupa ce au respins validarea mandatului de consilier local al liberalei Geanina Radu in sedinta de pe 31 ianuarie si in cea…

- Comisia de ancheta pentru activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, a avut marti, 27 februarie, prima sedinta de la infiintare. Membrii comisiei au ales conducere acesteia.Presedinte va fi senatorul PSD Ionel Daniel Butunoi, vicepresedinte va fi deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar…

- DISPOZITIE Nr. 266 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) si

- O ședința de indata este programata astazi de la ora 14 la Primarie. Consilierii locali trebuie sa iși dea votul pentru inlocuirea din funcție a reprezentantului Primariei Buzau in Adunarea Generala a Acționarilor Companiei de Apa. Pana acum funcția a fost deținuta de Georgeta Cristea, iar astazi consilierii…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, astazi, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Ultima ședința din luna februarie a consiliului local Gherla este anunțata pentru ziua de 28, incepand cu ora 15. Sedința se anunța a fi una scurta, cu doar trei puncte pe ordinea de zi. PROIECTUL ORDINII DE ZI 1. Referat si proiect de hotarare privind Privind aprobarea lucrarilor pentru- Asigurarea…

- Consilierii locali de la Petrila au incasat mai mulți bani decat ar fi trebuit. Raportul Curții de Conturi arata ca, in perioada octombrie 2014 – decembrie 2016, consilierii locali de la Petrila au incasat ilegal peste 44.000 de lei. Curtea de Conturi arata ca producerea “abaterii o constituie necunoașterea…

- Consilierii locali sunt convocați pentru ziua de joi, 22 februarie, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte de hotarare, plus punctul „Diverse”. Ordinea de zi a ședinței de maine poate fi citita aici: https://www.satmareanul.net/2018/02/15/ce-hotarari-au-de-luat-consilierii-municipali-in-sedinta-de-saptamana-viitoare-4

- Consilierii locali sunt convocați in ședința extraordinara joi, 22 februarie, de la ora 15. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect de hotarare, legat de reabilitarea termica a blocurilor. Practic, aleșii trebuie sa aprobe documentația de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici…

- Consilierii judeteni sunt convocati joi, 15 februarie, incepand cu ora 13.00, in sedinta ordinara, avand pe ordinea de zi 15 proiecte de hotarare. Printre altele, va fi supus dezbaterii si privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2018.

- Consilierii municipali ai Partidului Național Liberal, alaturi de consilierul Costel Barsan, au convocat astazi o ședința extraordinara de Consiliu Local, dupa ce in ședința din 29 ianuarie 2018 a Consiliului Județean s-a transmis o solicitare cu privire la terenul pe care s-a anunțat intenția de construire…

- Jurnal CS a scris in luna ianuarie despre solicitarea lui Romeo Dunca adresata Consiliului Local Turnu Ruieni. In ședința de luna trecuta, aleșii comunei de la poalele Muntelui Mic au luat in discuție aceasta solicitare, concluzia fiind cat se poate de clara: consilierii locali sunt de acord…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, convoaca Consiliul Local Cumpana in sedinta ordinara, care va avea loc pe data de 16.02.2018, la ora 14.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Printre proiectele care vor fi supuse atentiei consilierilor locali se numara: bilantul contabil si contul de executie…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc in sedinta ordinara, vineri, 16 februarie, de la ora 13.00, cu opt proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat bugetul pe 2018, utilizarea excedentului bugetar pentru investitii, reteaua scolara, finantarea Caminului pentru varstnici, prelungirea contractului…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10.00. La intrunirea aleșilor, care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala…

- Joi, 15 februarie 2018, ora 10.00, consilierii locali numicipali sunt convocati in sedinta ordinara. Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul: 1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2018; 2.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetelor institutiilor…

- Senatul PNL, Florin Cițu, ii solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, ca in urmatoarea ședința a Camerei Deputaților sa puna pe ordinea de zi OUG 4/2017 și impreuna ca o respinga pentru a rezolva problema nebuloasei aparute in zona salarizarii. Citește și: BOMBA ZILEI - Consilierul lui Dancila,…

- Consilierii locali sunt convocati luni, 12 februarie, de la ora ora 16.30, in sedinta ordinara pentru a dezbate doua proiecte de hotarare, printre care si aprobarea bugetului pe anul 2018, precum si estimarile pentru perioada 2019-2-21.

- Consilierii județeni se vor intruni maine, 8 februarie, la ora 13, intr-o ședința extraordinara, pentru a desemna care din vicepreședinți sa conduca județul cata vreme Ionel Arsene, președintele suspendat al Consiliului Județean Neamț, este in arest preventiv. Anunțul extraordinarei n-a venit, cum ar…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta comuna de plen, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. ‘Maine…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava. Alba24 a anuntat inca de ieri ca politistii…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept Ziua Independentei nationale, pentru care termenul de dezbatere si vot s a implinit pe 20 decembrie 2017, informeaza Agerpres.ro. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de…

- Consilierii locali din Botosani, oameni fara studii in literatura, vor sa se implice in acordarea unuia dintre cele mai importante premii pentru poezie din Romania. Acestia sunt suparati ca la decernarea premiului poetii nu poarta un anumit tip de tinuta, ii acuza ca folosesc substante halucinogene…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni maine dupa-amiaza, de la ora 16, intr-o ședința de indata. Pe ordinea de zi se afla trei proiecte de hotarare. Cele trei proiecte de hotarare aflate pe masa aleșilor locali sunt: Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de…

- Pe “tapetul” Ordinei de zi a “Miniparlamentului judetean” de miercuri, 31 ianuarie a.c., ora ora 9:00, sunt propuse spre vot urmatoarele PROIECTE DE HOTARARE: "Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajati in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

- Tensiuni in Consiliul Local Ploiesti! Totul a pornit in momentul in care aleșii locali au avut spre dezbatere un proiect de hotarare prin care Societatea de Gospodarire Urbana Ploiești sa poata apela la servicii juridice de consultanța și reprezentare in instanța, proiect care nu avea aviz de legalitate.…

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Primarul Municipiului Resita, Ioan Popa, a convocat consiliul local in sedinta ordinara a lunii ianuarie. Intalnirea are loc in ultima zi a lunii, pe ordinea de zi aflandu-se nu mai putin de 23 de puncte de discutie in urmatoarea ordine: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului Local…

- Consilierii judeteni din Alba se reunesc din nou, in sedinta extraordinara, joi, 1 februarie, de la ora 11.00, pentru a vota 13 proiecte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea, bugetul pe 2018, bani pentru primarii, cota de cofinanțare pentru reabilitarea Muzeului si Salii Unirii, colaborari cu diferite…

- Consilierii județeni din Alba se intrunesc, in 1 februarie, de la ora 11.00, in cadrul unei ședințe extraordinare, ce va avea loc la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului. Proiect de hotarare cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil – proprietate publica…

- Consilierii locali sunt convocati miercuri, 31 ianuarie, in sedinta ordinara, de la ora 16.30, avand pe ordinea de zi 17 proiecte de hotarire, printre care si darea si administarea catre Consiliul Judetean a stadionului Dunarea.

- Consilierii locali PSD aduc din nou in discutie problema bugetului local al municipiului Alba Iulia. Sustin ca nu a fost publicat inca pentru consultare publica si ca nu vor gira „un buget ascuns de albaiulieni, ținut la sertar”. Reamintim ca situatia a mai fost sesizata saptamana trecuta, tot de consilieri…

- Sedinta extraordinara a CGMB este programata luni, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi se afla 24 de puncte. Astfel, directorii companiilor municipale si presedintii Consiliilor de Adminsitratie vor da detalii despre executiile bugetare pe anul 2017, lista achizitiilor publice realizate…

- Ultima consultare a administrației locale pe marginea bugetului Sucevei pe 2018, care a avut loc joi dimineața, la care au fost convocați reprezentanții celor patru partide politice din componența Consiliului Local, s-a desfașurat in lipsa aleșilor locali PSD. Consilierii locali ai acestui ...

- Consilierii locali din Dej se intrunesc saptamana viitoare intr-o ședința ordinara pe luna ianuarie. Aceasta va avea loc marți, 23 ianuarie, cu incepere de la ora 15. Pe ordinea de zi se afla 13 proiecte de hotarare și soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. Aleșii locali vor stabili,…

- V. S. Ședința extraordinara a Consiliului Local Ploiești, convocata pentru ieri, nu a mai avut loc, din cauza lipsei de cvorum, aleșii locali social-democrați, ai ALDE și ai PMP lipsind de la intrunirea programata pentru ora 12.30. Singurii reprezentanți ai primelor doua partide menționate prezenți…

- Sedinta extraordinara la Farcasa pentru girarea unor ilegalitati. Pe ordinea de zi a sedintei programata pentru data de luni, 15 ianuarie a fost un singur punct: aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte Consiliul local al comunei Farcasa, culmea, intr-un proces intentat de patru dintre consilierii…

- Sedinta de consiliu local din data de 9 ianuarie s-a remarcat prin atacurile din partea consilierilor PSD, PMP, PP-USL (Tot Vasile), care au refuzat sa voteze proiectul privind aprobarea si insusirea inventarului Domeniului Public, datorita mai multor erori pe care le-au considerat extrem de grave.…

- Consilierii județeni se intrunesc, joi, de la ora 11.00 in ședința extraordinara, care va avea loc in sala 100 ”Mihai Viteazu” a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea declasarii și radierii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului…

- La ședința extraordinara a Consiliului Local Alba Iulia, din 8 ianuarie, primarul Mircea Hava a anunțat achiziționarea de catre primarie a unor tablete care sa eficientizeze activitatea consilierilor locali, atunci cand vine vorba de studierea documentației pentru ședințe. Sigur ca la acel moment independentul…

- Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat in ședința de luni, 8 ianuarie, un proiect privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului, aferent anului 2017, din excedentul local al anilor precedenți, in suma de 3.839.904,20 lei. Incepand cu anul 2011, veniturile…

- Primarul ales al municipiului Balți a facut un comentariu legat de ședința consiliului municipal care trebuie sa decida asupra desfașurarii unui referendum de demitere a sa. Renato Usatii spune ca de sarbatori, asupra consilierilor au fost facute presiuni din partea regimului.

- Consilierii locali se vor reuni astazi in sedinta extraordinara. Printre proiectele dezbatute se va numara si o rectificare bugetara. Una dintre alocarile suplimentare vizeaza asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare a caii de rulare pe traseul Iasi - Dancu. In acest…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…

- Comunicat de Presa In prag de sarbatori, PNL va daruiește un nou set de minciuni și o manipulare, din obișnuința și “considerație” pentru cetațeni. La ultima conferința de presa susținuta

- Consilierii locali sunt convocati joi, 21 decembrie, de la ora 16.30, in sedinta ordinara, avand pe ordinea de zi 13 proiecte de hotarare, printre care si aprobarea executiei bugetului propriu al municipiului Calarasi.