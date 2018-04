Stiri pe aceeasi tema

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- O Propunere legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, ce ar putea ajunge in curand la votul senatorilor, avand propunere de adoptare, prevede schimbari privind modul in care beneficiarii de ajutor social sau alți membri ai…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, care se organizeaza ca regie autonoma, persoana juridica ce desfasoara…

- Un grup de 30 de reprezentanti ai presei in limba romana din Ucraina, Serbia, Albania si Republica Moldova, participanti la programul "Itinerar centenar pentru jurnalistii romani din afara granitelor", derulat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), a participat marti la sedinta comuna…

- Președintele Klaus Iohannis a reprezentat marea absența de la ședința solemna a Parlamentului pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Țara Mama.Surse politice convergente ne-au precizat ca la mijloc este o strategie a conducerii Parlamentului. Președintelui Klaus Iohannis i s-a transmis invitația…

- "Am aflat acum ca este o sedinta de prezentare de bilant, dar Parlamentul nu participa la asa ceva, astea sunt activitati care tin de domeniul sigurantei nationale. Avem o Comisie de supraveghere si control al activitatii serviciului si presedintele acestei comisii, domnul Claudiu Manda, va participa,…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Ajunsa la Cotroceni in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului a fost retrimisa, miercuri, Parlamentului. Cererea de reexaminare a actului normativ in cauza a fost adresata de Klaus Iohannis presedintelui Senatului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47 2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor a fost una dintre cele mai citate și citite legi, zilele acestea, avand in vedere situația produsa de propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. O varianta-bomba a fost…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este intr-un razboi permanent cu cei de la PNL, in plenul Parlamentului. In ședința comuna de astazi se discuta inființarea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului…

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti la ora 14,00 pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- Raportul final al Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial se afla, astazi, pe ordinea de zi a Parlamentului

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Birourile Permaente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit, vineri, pentru a convoca o ședința a plenului reunit al Parlamentului, care va avea loc, luni, de la ora 15.00.Principalul motiv pentru care a fost convocata aceasta ședința este prezentarea in plen a raportului…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Plenul comun al Parlamentului urmeaza sa se intruneasca, luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, au decis vineri conducerile Senatului si Camerei Deputatilor. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15.00, dupa ce, in ...

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- Va prezentam intergral textul scrisorii transmise de presedintele Klaus Iohannis sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu: "Domnului Calin Popescu Tariceanu, Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- In cererea adresata presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, Iohannis arata ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe…

- Polițistul pedofil a fost decorat de președintele Romaniei. Polițistul-pedofil a fost decorat in 2012 cu ordinul ”Barbație și Credința”, dupa ce a fost recomandat de ministru de Interne de atunci, pentru participarea la deszapezire, precizeaza Antena 3 . Informația și a fost prezentata la „Sinteza zilei”,…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. …