- Comisia juridica a Senatului ar putea da marti un raport pe solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu, conform agerpres.ro. Potrivit site-ului Senatului, pe ordinea de zi a sedintei Comisiei juridice…

