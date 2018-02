Senat: Amenzi majorate pentru cerşetorie, scandal şi alte norme de ordine şi linişte publică Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de lei (fata de 100 - 500 de lei in prezent) pentru: - apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca, precum si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte; - aruncarea asupra unei persoane, constructii sau asupra unui mijloc de transport… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, cu 88 de voturi „pentru” și 10 abțineri, o propunere legislativa care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit votului senatorilor, cei care vor profera injurii in public vor fi sancționați cu 1.000…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, cu 88 de voturi "pentru", o propunere legislativa care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.* Potrivit propunerii legislative pentru…

- Senatul a adoptat luni, cu 88 de voturi „pentru”,o propunere legislativa care prevede amenzi mai mari pentru injuraturi, amenintari si gesturi obscene in public, dar si pentru deteriorarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera, ori pentru cei care participa…

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- Senatorii voteaza, astazi, cresterea pedepselor pentru 36 de contravenții și infracțiuni la Legea ordinii publice. Initiatorii proiectului de modificare a articolului 3 din Legea 61/1991 cer majorarea...

- Istoria Junilor Brasoveni, dar și aspecte legate de prezența acestora la toate evenimentele istoriei noastre, poate fi aflata dintr-un volum lansat chiar cu ocazia Micii Uniri. Monografia istorica ,,Junii din Șcheii Brașovului” este scrisa de profesorul Vasile Oltean, directorul Muzeului Prima Scoala…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Sesizarea trimisa CCR privește Legea de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații. Printre argumentele…

- Poliitii brileni acioneaz în fiecare weekend în municipiu i jude pentru prevenirea faptelor antisociale în special a celor comise cu violen precum i pentru meninerea climatului de ordine i siguran public.În zilele de 12 i 13 ianuarie a.c. poliiti din cadrul Poliiei Municipiului p...

- In cererea adresata presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, Iohannis arata ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe…

- Legea vine in sprijinul persoanelor din mediul rural, contribuind la incluziunea financiara, in contextul diminuarii retelei de bancomate si a prezentei sucursalelor bancilor, conform datelor BNR, arata Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard Romania.

- Ieri, 28 decembrie 2017, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, modificarea si completarea legislatiei achizitiilor publice, pentru a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice.Potrivit unui comunicat de presa al Executivului,…

- Scopul modificarii legislatiei achizitiilor publice este de a simplifica si clarifica unele prevederi si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. In cazul achizitiilor directe mici, incheierea de contracte va fi posibila fara publicarea prealabila in SEAP a anuntului si…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, modificarea si completarea legislatiei achizitiilor publice, pentru a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Potrivit unui comunicat de presa al Executivului,…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anuntat miercuri ca grupul parlamentar al formatiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat si voteaza cele doua legi ale Justitiei, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a reluat dezbaterile la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a parasit sala de sedinte, dupa ce lucrarile au fost compromise de punerea, in boxe, a unei…

- Este din nou scandal pe Legile justiției, in Parlament. Cei de la PNL și USR au parasit ședința in care se discuta legea raspunderii magistraților.Totul a plecat de la programul de lucru. Inițial, programul plenului Senatului trebuia sa dureze pana la ora 14.30, iar apoi sa inceapa plenul…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- In zilele de 15 si 16 decembrie 2017, politistii din Alba au actionat, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea evenimentelor negative. In aceasta perioada, s-a intervenit la 89 de evenimente, din care…

- Folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la care a facut referire joi directorul MNIR, avocatul Bogdan Grabowsk.

- Comisiile reunite de buget au admis amendamentul propus de UDMR potrivit caruia 100% din cotele defalcate din impozitul pe venit urmeaza sa ajunga la bugetele locale. Amendamentul a fost depus dupa ce guvernul a decis scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% micșorand astfel sumele care revin…

- „Amendamentele pe care le-am depus la Legea educației fizice și sportului, au devenit lege! Miercuri, 13 decembrie 2017, in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala), am votat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii…

- Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a declarat luni ca este de acord cu reglementarile din domeniul ordinii si sigurantei publice supuse dezbaterii publice de Ministerul Afacerilor Interne, insa o problema importanta ramane subfinantarea…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca organizeaza luni o dezbatere publica referitoare la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. “In conformitate cu prevederile art.7, alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind transparenta…

- Polițiștii clujeni au deipistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a cauzat un scandal într-un local din Cluj.”La data de 07.12.2017, polițiști din cadrul Sectiei 6 Poliție Cluj-Napoca, în urma activitatilor de cercetare penala efectuate în dosarul…

- Institutiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, incepand din 30 decembrie 2018, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la Parlament. …

- Potrivit sursei citate, in primele zile ale minivacanței de 1 Decembrie, nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra siguranței publice. Atat infracțiunile comise cu violența, cat și accidentele rutiere au inregistrat cele mai mici valori comparativ cu aceeași perioada a ultimilor doi ani.Pentru…

- Institutiilor publice le va fi interzis, incepand din 30 decembrie 2018, sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la Parlament.…

- Primarul Gabriela Firea renunta la Targul de Craciun din Piata Victoriei dupa ce protestatarii au demontat schelele instalate de municipalitate si mentioneaza, intr-un comunicat, ca, odata cu evenimentele de sambata, "putem marca inceputul unei perioade in care Constitutia Romaniei si legile tarii sunt…

- Guvernul pregatește modificarea legislației in vigoare, astfel incat achizițiile publice mai mici de 13.000 lei sa poata fi realizate fara licitație pe SEAP. Anunțul a fost facut de ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica.

- Comisia parlamentara speciala pentru domeniul justiției a adoptat, miercuri, mai multe modificari la Legea 303/2004, prin care toate hotararile CSAT privind justiția, precum și protocoalele dintre serviciile de informații și justiție vor fi publice, a anunțat pe Facebook președintele Uniunii Naționale…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a precizat ca inițiativa a fost elaborata in conformitate cu solicitarile Asociației Comunelor din Romania. Totodata, reprezentantul MAI a anunțat susținerea pentru propunere, care vizeaza modificarea art.3 din Legea nr.61/1991. Astfel, amenzile urmeaza sa fie de…

- Comisia juridica din Senat a adoptat, marți, un raport favorabil pentru o propunere legislativa inițiata de parlamentari liberali care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice. Senatorul PNL Alina Gorghiu a precizat ca…

- O propunere legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSIDI) SA a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului, initiatori fiind 185 de parlamentari PSD si ALDE, printre care si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor,…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au ramas, joi, in pronunțare pe cererea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parți din insula Belina…

- USR a anunțat faptul ca demareaza strangerea de semnaturi in vederea revizuirii Constituției. Partidul vrea introducerea unui nou articol care sa interzica persoanelor care au o condamnare penala sa ocupe funcții publice. Uniunea Salvați Romania inițiaza strangerea de semnaturi pentru o inițiativa cetațeneasca…