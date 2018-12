"CSM ne solicita sa avem in vedere anumite prevederi care vizeaza personalul de la cabinetul membrilor CSM. Avand in vedere ca Comisia comuna a Senatului si Camerei Deputatilor pentru reforma legilor Justitiei deja a adoptat raportul care urma sa intre miercuri pe ordinea de zi a Senatului, am hotarat sa trimitem aceasta solicitare catre comisie. Astazi, la plen, vom pune pe ordinea de zi dezbaterea ordonantei si vom cere retrimiterea ei la comisia condusa de Florin Iordache, astfel incat sa putem dezbate si hotari asupra solicitarii CSM. Avem o totala disponibilitate pe orice solicitare ce…