- Camera Deputaților a adopta marți cele trei legi ale Justitiei – legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – dupa ce au fost modificate…

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor, respectiv pentru functionarea si organizarea CSM.

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- „Suntem foarte aproape de momentul in care majoritatea va vota in comisii niste legi, asa cum au fost facute ele de la bun inceput, n-as putea spune ca mai proaste decat au fost votate in prima faza, dar la fel de neinspirate, plus ca si lipsa de credibilitate creste, pentru ca exista acest argument…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Toader, in cazul Kovesi: Sunt pregatit sa sesizez CCR. E dificil sa feliciti pe cineva ca a incalcat Constitutia Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- PNL cere din nou conducerii Parlamentului sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, in contextul in care legile justitiei se reintorc in Parlament, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Dupa intrevederile avute dimineata, la Parlament, atat cu presedintele Camerei, cat si al Senatului, inaltul oficial al Comisiei Europene s-a indreptat catre Cotroceni, unde a fost primit de catre seful statului. Ulterior, dinspre Cotroceni s-a facut public un comunicat, din care reiese ca intrevederea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- GRECO va discuta un raport vizand legile justitiei din Romania Foto: coe.int/greco. Delegatia Grupului de State împotriva Coruptiei din Consiliul Europei (GRECO) invita înca o data autoritatile de la Bucuresti sa ia în calcul solicitarea opiniei Comisiei de la Venetia cu privire…

- Ca urmare a solicitarilor reprezentantilor mass media privind exprimarea unui punct de vedere fata de anuntul ministrului Justitiei privind ldquo;declansarea procedurii de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie", Biroul de Informare si…

- Lgea care plafoneaza dobanda in cazul creditelor bancare și ale Instituțiilor financiar Nebancare (IFN) a fost aprobata marți in cadrul comisiilor reunite ale Senatului. “Legile impotriva camatariei au fost votate de majoritatea senatorilor din comisiile reunite juridica, economica și de buget! Am stabilit…

- Deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament, scrie agerpres.ro."Daca va uitati…

- Klaus Iohannis a anunțat, dupa scandalul OUG 13, ca vrea sa faca un referendum pe justiție. A trecut aproape un an și aceasta mutare nu s-a mai intamplat. Totuși, șeful statului a dat și un termen pentru acest referendum. S-ar putea intampla dupa finalizarea legilor justiției. "Trebuie lamurite legile…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, arata Ambasada SUA la Bucuresti, intr-un raspuns transmis News.ro.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi va ține in acesta seara o conferința de presa pentru a face mai multe declarații despre acuzațiile care s-au iscat dupa dezvaluirile fostului deptat Vlad Cosma. Vom afla la ora 19.30 ce va spune șefa procurorilor anticorupție.

- PSD a incercat sa explice europarlamentarilor situatia privind modificarile aduse legilor justitiei, sustinand, intr-un document distribuit in PE, ca nu exista niciun amendament care sa stabileasca vreun grad de dependenta a sistemului judiciar de factorii decizionali politici.

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Miscarea civica Initiativa Romania a trimis tuturor europarlamentarilor, dar si Comisiei Europene un raport privind evenimentele care au avut loc in Romania in ultimul an, in perspectiva dezbaterii care urmeaza sa aiba loc miercuri in PE in legatura cu situatia statului de drept din tara noastra.„Ca…

- Luni, in fata salii de plen a Senatului, Comunitatea Declic a desfasurat un covor de hartie cu peste 142.000 de semnaturi ale cetatenilor care nu sustin legile justitiei. Initiatorii campaniei vor sa vada daca senatorii vor calca peste acest covor, afirmand ca, pana acum, „au fost dispusi sa calce in…

- Cel mai probabil, daca este sa ne raportam la prestația pe care a avut-o in ultimul an, Klaus Iohannis va semna legile justitiei in formula pe care PSD-ALDE i-o va arunca pe masa prezidențiala. Din acel moment, peste Romania se va instala frustrarea, haosul și nesiguranța. Mulți dintre noi, muritorii…

- Vicepresedintele Senatului Adrian Tutuianu a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei si-au propus sa rezolve "cu celeritate" obiectiile de neconstitutionalitate, fiind "lucruri care pot fi rezolvate intr-o saptamana".…

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- Parlamentul se intoarce oficial din vacanta: modificarea Codurilor penale si legile SRI si SIE se afla printre prioritatile PSD-ALDE. Inceputul noii sesiuni parlamentare aduce schimbari in componenta conducerii Camerelor Deputatilor si Senatului, precum si in unele comisii parlamentare. Senatul si Camera…

- Romania ar trebui sa fie azi cu motoarele turate pentru a juca un rol important in negocierile europene vitale si pentru tara noastra. In schimb, prim-ministrii si ministrii coalitiei, de un an merg pe rand la Bruxelles pentru a da explicatii pentru legile justitiei.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara.

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Comisia Europeana le transmite celor doi lideri ai coalitiei de guvernamânt, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca e foarte bine informata despre modificarile legilor justiției și ale codurilor penale.

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- USR a contestat la Curtea Constitutionala legile justitiei, acestea fiind al treilea set de sesizari de neconstitutionalitate dupa cele depuse de catre liberali si de catre Inalta Curte de Casatie si...

- Senatorul USR Nicu Falcoi a declarat, vineri, ca, in ultima perioada, Opozitia a colaborat ceva mai bine decat inainte, pe legile Justitiei, si spera ca, de la liberali, sa primeasca cele patru semnaturi de care Uniunea are nevoie pentru a putea depune, la inceputul saptamanii viitoare, contestatiile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul Florin Iordache, a declarat vineri ca nu a tradus legile Justitiei pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public, precizand ca el a transmis documentele MAE, ministerul condus de Teodor Melescanu urmand sa decida cui trimite aceste documente.

- Intalnirea dintre Prim ministrul Mihai Tudose si delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale va avea loc maine, la ora 11.00, la Palatul Victoria, se arata intr o postare pe pagina de Facebook Initiativa Romania.De comun…

- In biroul lui Liviu Dragnea se afla, potrivit Mediafax, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, premierul Mihai Tudose si ministrul de Externe, Teodor Melescanu. La ora 12.00, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa dea vot final pe proiectul de buget pentru anul 2018.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei va elabora trei proiecte de lege care vor modifica Codul Penal, Codul de procedura Penala si Codul de procedura Civila, membrii Comisiei urmand sa propuna modificari sau amendamente in prima parte a lunii ianuarie.

- Cel de-al treilea proiect PSD-ALDE din pachetul legilor justitiei, de modificare a Legii 317 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, a fost adoptat joi de plenul Senatului, in calitate de camera decizionala, si merge la promulgare sau la un eventual control de constitutionalitate.…

- Senatorii USR au impartit, joi, in plenul Senatului unde se dezbate si se voteaza Legea 317/2004 privind CSM, cartea „Ferma Animalelor” de George Orwell, colegilor din majoritatea parlamentara.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la o emisiune online, ca modificarile aduse legilor justitiei trebuie analizate articol cu articol, pentru a se vedea daca nu aduc vreo atingere independentei justitiei.Liderul UDMR a precizat, in continuare, ca este foarte important ca…

