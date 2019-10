Senat - 5.000 de lei amenda pentru transmiterea de alerte false la 112 Persoanele care alerteaza fals agentiile specializate de interventie, prin 112, sunt obligate sa suporte costurile legate de logistica, deplasare, utilizarea sistemelor tehnice, cheltuielile cu personalul, iar amenda maxima se majoreaza la 5.000 de lei, prevede proiectul privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta adoptat marti in plenul Senatului. Proiectul, initiat de Guvern, a fost adoptat cu 68 de voturi "pentru" si sapte abtineri. Proiectul de act normativ genereaza, potrivit expunerii de motive, "schimbari in legislatia nationala care vor permite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Persoanele care alerteaza fals agentiile specializate de interventie, prin 112, sunt obligate sa suporte costurile legate de logistica, deplasare, utilizarea sistemelor tehnice și cheltuielile cu personalul.

