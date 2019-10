Senat: 115 proiecte de lege, adoptate tacit Pentru aceste proiecte, pentru care termenul de adoptare pentru dezbatere si vot in plenul Senatului s-a implinit pe 18 octombrie, au fost intocmite rapoarte de admitere sau de respingere in comisiile de specialitate, insa actele normative vot intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, for decizional in aceste cazuri, in forma initiatorilor, scrie Agerpres. Cele 115 proiecte au fost adoptate tacit in bloc. * Unul dintre proiecte vizeaza modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun, initiat de un grup de parlamentari de la USR, PNL si PSD, astfel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Constat cu regret ca s-a incercat din rasputeri, din mai multe directii, sa se stopeze astazi dezbaterea si supunerea la vot a initiativei pe care am formulat-o privind proclamarea zilei de 4 iunie ca zi a Tratatului de la Trianon in Romania, o initiativa care marcheaza o simbolistica nationala…

- Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul de lege care prevede modificarea legilor pentru alegerea președintelui Romaniei, a Camerei Deputaților și Senatului și modificarea funcționarii AEP. Proiectul mai prevede masuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019, anunța MEDIAFAX.Senatul…

- Comisia Juridica a Senatului a avizat, cu cinci voturi pentru și doua abțineri, un proiect de lege inițiat, in urma cu cateva luni, de senatorul PSD Șerban Nicolae, care prevede pedepse mai mari pentru frauda...

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Valeriu Steriu care prevede sanctionarea comercializarii produselor si serviciilor "falsificate supuse dublului standard" cu amenda de maxim 4% din cifra de afaceri. In favoarea propunerii legislative au votat 57 de senatori…

- Cu o tradiție de peste 40 de ani a grupului german din care PEMA ELECTROTEHNIC face parte, saptamana trecuta s-a dat startul evenimentelor de aniversare a 13 ani de prezența in țara noastra. 13 ani de succes și profesionalism in care compania a dezvoltat semnificativ spațiul deproducție inițial, a crescut…

- O parte din senatorii PSD nu vor sa-l voteze pe Meleșcanu. In partid se discuta ca in pole-position sa fie instalat in a doua functie in stat este la aceasta ora fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc, dar ar putea sa apara și alta candidatura precum Șerban Nicolae, Șerban Valeca, Titus Corlațean,…

- PSD ia in calcul sa renunțe la susținerea lui Teodor Meleșcanu (ALDE) pentru funcția de președinte al Senatului, spun surse social-democrate. Situația o sa fie tranșata in ședința CEX PSD de luni. O parte din senatorii PSD nu vor sa-l voteze pe Meleșcanu. In partid se discuta ca in pole-position…

- Birourile Permanentare ale Camerei Deputatilor si Senatului se intrunesc luni de la ora 13.00 pentru a si alege noua componenta si pentru a demara lucrarile parlamentare in noua sesiune ordinara.Acestia vor alege noua componenta a Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.Potrivit presei…