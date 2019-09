Semnul OK, adăugat pe lista de simboluri ale urii Cu toate astea, grupul anti-ura din SUA transmite ca folosirea covarsitoare a acestui gest in ziua de astazi este inca un semn ca lucrurile sunt in regula. Asadar, este necesar, spune grupul, sa nu se traga concluzii pripite despre intentiile cuiva care a folosit acest gest, potrivit BBC. Alte simboluri incluse pe lista sunt imaginile cu "comerciantul fericit", sloganul "Diversitate = Genocidul albilor", dar si simbolurile neo-naziste. ADL transmite ca simbolul OK a devenit o tactica populara de "trolling" pe internet, din partea unor indivizi care posteaza poze pe retelele sociale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de anul acesta are loc sambata, 28 septembrie, incepand cu ora 11:00, in parcarile a 180 de magazine Lidl din țara. Lista magazinelor in care va avea loc evenimentul este disponibila pe site-ul lidl.ro. Noutatea evenimentului „Verde la educație pentru circulație” de anul acesta consta in jocul…

- ​​ALDE a ramas oficial fara grup parlamentar la Camera Deputaților, dupa ce președintele de ședința Carmen Mihalcescu a luat act de demisiile celor cinci parlamentari din partidul lui Tariceanu. Cinci deputați din partidul lui Tariceanu au demisionat din grupul ALDE de la Camera luni. Este vorba…

- Cinci deputați din partidul lui Tariceanu au demisionat din grupul ALDE de la Camera. Este vorba despre Ion Cupa, Alexandru Baișanu, Grațiela Gavrilescu, Mihai Nița și Marian Cucșa.Aceștia și-au înregistrat demisiile la Biroul Permanent urmând ca acestea sa fie anunțate miercuri…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste intens pentru meciul cu Spania, din preliminariile Campionatului European din 2020.Partida va avea loc pe 5 septembrie, la Bucuresti, pe Arena Nationala. Toate biletele au fost vandute, astfel ca duelul cu ibericii se va disputa cu casa inchisa. Selectionerul…

- Ebola ori Zika nu sunt singurele virusuri extrem de periculoase care continua sa ucida milioane de oameni in fiecare an. Lista agentilor patogeni pentru care nu exista vaccin si prea putine tratamente este, insa, mult mai ampla.

- Mercur revine la mersul direct prin Rac: trairi sub control In data de 1 a acestei luni, mersur se intoarce la mersul direct prin semnul Racului, motiv pentru care ne gestionam cu mai multa ușurința sentimentele și trairile la inceputul acestei luni. Sunt mai rare șansele in care acestea depașesc…

- "Deși pentru mine capitolul privind actualul partid de guvernamant s-a incheiat, e de datoria mea sa imi apar munca din ultimii ani, a mea și a sutelor de specialiști din cadrul Comisiei Europene și sa vorbesc despre mandatul meu de Comisar European pentru Politica Regionala. Nu pot sa vorbesc…