- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- In ziua de cinstire a Sfintilor Patruzeci de Mucenici, romanii au in traditia populara o serie de obiceiuri pe care le respecta. Daca femeile se pregatesc din timp pentru prepararea celor 40 de colacei in forma de opt, barbatii au o traditie care le este destinata exclusiv lor.

- Leontopodium nivale, cunoscuta popular sub numele Floare de colț, este sarbatorita astazi de Google printr-un doodle. Motivul? Cuvantul „edelweiss” (in limba germana și engleza) a fost descoperit pentru prima data in scris pe 5 martie 1784. Imaginea pentru Doodle a fost creata de artista germana Rita…

- Michaela Niculescu, cunoscuta sub numele de Mica, a incetat din viata la numai 32 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei boli grave – ciroza . Mica a facut parte aproape 10 ani din echipa de tineri talentati de la Abracadabra, condusa de “Magicianul” Marian Ralea. Ea studiase la Oxford si la Viena,…

- Voie buna și veselie in Pakistan. A sosit momentul cand hindusii ies in strada si arunca cu apa parfumata si pulberi colorate unii in altii.Printre numeroasele sarbatori ce se repeta in fiecare an, Holi este printre cele mai putin plictisitoare.

- 1 Martie simbolizeaza venirea primaverii, fiind ziua in care barbații le ofera martișoare fetelor, un obicei modern și astazi, deși a inceput acum mii de ani. Chiar daca in acest an, ziua de 1 Martie nu pare sa vesteasca primavara, tradiția Marțișorului este respectata. Traditia spune ca Martisorul…

- Martisorul, care a fost inclus in lista reprezentativa a patrimoniului imaterial UNESCO la sfarsitul anului trecut si care potrivit unei legende ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarna la primavara si un vestitor al innoirii, reprezentat de un snur impletit dintr-un fir…

- Hindușii celebreaza Holi, festivalul primaverii, iar strazile din mai multe orașe din India au fost invadate de oameni. Ei au participat la rugaciunile tradiționale, dupa care s-au improscat cu pulbere colorata, un element nelipsit al acestei sarbatori.

- LG prezinta noile modele din populara gama de monitoare cu tehnologie Nano IPS, care duc capabilitațile de reproducere a culorilor la un nou nivel. Ca raspuns la feedbackul oferit de clienți, LG a adaugat suport pentru HDR600 cu o paleta dinamica de luminozitate maxima mai ridicata și noi opțiuni…

- Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”- Primaria Alba Iulia va organiza marți, 27 februarie 2018, de la ora 18, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, un eveniment dedicat artei, in care armonia culorilor se va impleti cu cea a sunetelor. Artistul plastic Rodica Pungea va aduce in atenția publicului…

- Noul an chinezesc este sarbatorit pe 16 februarie de milioane de oameni. Semnificațiile sale mistice au starnit curiozitatea și au cucerit intreaga lume, inclusiv un numar semnificativ de europeni. Tradițiile spun ca trebuie sa porți roșu cu ocazia noului an chinezesc. Dar de ce este important sa porți…

- BERBEC Zambila este o floare grațioasa, la fel ca tine. Nu se ofera cadou in orice moment, pentru ca are o insemnatate speciala. TAUR Iasomia simbolizeaza amabilitatea, fericirea, liniștea, armonia pura. Aceasta floare iți va fi o reala amuleta toata primavara. Citeste…

- Lexus LC poate fi comandat in nuanța Structural Blue, una dintre cele mai intrigante și interesante nuanțe pe care o poți gasi pe o mașina. Inspirata din lumea fluturilor, aceasta e o minune inginereasca in forma vie.

- Igor Dodon a decis vineri, 2 februarie, sa propuna o initiativa legislativa cu prilejul lansarii oficiale a „Anului Stefan cel Mare si Sfint, Domnitor al Moldovei”, privind legalizarea drapelului istoric al Moldovei in calitate de simbol public national. Seful statului a precizat ca: „Drapelul de Stat…

- De exemplu, pentru Stefania Maria Dumitru avem: 1+2+5+6+1+5+9+1+4+1+9+9+1+4+3+4+9+2+9+3 = 78 => 7+8 = 15 => 1+5 = 6S T E F A N I A M A R I A D U M I T R U Deci numarul numelui si al personalitatii pentru Stefania Maria Dumitru este 6. Numarul 1Numarul 1 il simbolizeaza…

- Paula Ungureanu: “Nici nu ma retrasesem bine de la naționala și FRH imi mulțumea! Nu ma mai intorc”. Vezi galeria foto + 6 + 6 Doua dintre jucatoarele importante ale handbalului romanesc, Paula Ungureanu și Iulia Curea, și-au lansat marți, brand-urile personale, de care s-a ocupat RHF & Sports Management.…

- Samsung lanseaza oficial noua serie de smartphone-uri premium Galaxy S9 si S9 Plus in data de 25 februarie 2018, cu o zi inainte sa inceapa Mobile Word Congress in Barcelona, Spania. Lista culorilor Samsung Galaxy S9 nu se limiteaza doar la alb si negru. Cel mai probabil gigantul de tehnologie va lua…

- Ceasul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism nuclear, a fost dat inainte cu 30 de secunde, aratand acum doua minute pana la miezul noptii, pe fondul unui risc sporit de conflict nuclear mondial si al "imprevizibilitatii" presedintelui american Donald Trump, scrie AFP.

- Când vine vremea distracției, tot ce ne dorim este sa-i avem alaturi pe oamenii care ne sunt aproape. Este vorba de acele momente pline de culoare, în care munca devine o grija secundara și ne rezervam timp pentru noi. Și pentru ca nu putem opri timpul în loc, ne-ar placea sa le…

- N. Dumitrescu Printre ultimele hotarari semnate de catre fostul premier Mihai Tudose se numara si cea care are legatura cu prima comuna europeana din Prahova. Este vorba despre actul normativ publicat in Monitorul Oficial din data de 18 ianuarie, in care este descris modelul steagului comunei Cornu.…

- Eric Trump, unul dintre fiii presedintelui SUA, Donald Trump, a spus miercuri ca tatal sau, acuzat de rasism, "nu vede rase", iar "singura culoare" care-l intereseaza este "verdele", adica dolarul american si prosperitatea economica a SUA.

- 'Tatal meu vede o singura culoare: verdele. Este preocupat de economie', afirma Eric, in varsta de 34 de ani, care impreuna cu fratele sau Donald Jr. gestioneaza din luna ianuarie afacerile presedintelui.'El nu vede rase. Este cea mai putin rasista persoana pe care am intalnit-o in viata…

- A patra licitație pentru marca FC Rapid, amanata! ”Toți așteapta ultimul preț!”. Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, a declarat, luni, dupa ce inca o licitatie publica cu strigare pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor gruparii giulestene a fost amanata deoarece nu s-a prezentat…

- Horoscop Mariana Cojocaru. Culoarea smaraldului se potriveste cu dorinta Taurilor de a fi inconjurati de lux. Iar sentimentalul Rac prospera intr-o casa decorata in nuanțe de ametist. Horoscop 2018: Astrologul Mariana Cojocaru ca va fi un an bun, mai ales pentru Scorpioni si Varsatori, care…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- 2018 va sta sub semnul lavandei, violetul (mai exact „ultra violetul“) fiind culoarea must-have a noului an. Plasticul, bulinele, trench-ul reinterpretat si penele sunt tendintele in moda pentru sezonul primavara-vara 2018.

- O strada in trepte, foarte ingusta, o strada unde pietonii așteapta la semafor ca sa poata trece. Dar trecatorii au rabdare și cu toții sunt innebuniți sa-și faca fotografiipe șoseaua care mai degraba pare un culoar. In aceasta perioada Praga este plina de turiști. Pe langa celebrele obiective turistice…

- Revelion 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele simbolizeaza abundenta si trebuie asezat intreg pe farfurii, altfel, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se…

- Presedintele Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost comemorat, miercuri, de catre oameni de stiinta, politicieni, clerici, reprezentanti ai unora dintre cele mai importante foruri de educatie din tara, cei prezenti amintind de pregatirea, modestia si devotamentul acestuia, dar si de credinta…

- Obiceiuri aflate de la parinti si bunici sau imprumutate din alte culturi ale lumii, toate se regasesc in casele noastre in perioada Craciunului, chiar daca nu stim de unde au venit sau care este semnificatia lor... Bradul de Craciun ar fi aparut in Europa in secolul al VII-lea, cind sfintul Bonifaciu…

- Nu mai este mult și ne vom bucura de marea sarbatoare a Craciunului! Sigur deja ai impodobit bradul și chiar te pregatești sa primești colindatori. Ei bine, trebuie neaparat sa știi ce semnifica aceste tradiții!