Stiri pe aceeasi tema

- Personajul zilei de astazi este o soprana care s-a nascut in Braila la sfarsitul secolului al XIX-lea si a cantat pe cele mai mari scene din lume. A fost apreciata de Pucinni si Verdi, dar s-a stins in saracie.

- E ziua mondiala impotriva tutunului. Nu știu ce avem cu tutunul. Practic tutunul e o planta. Nu ne putem revolta ca o planta exista. Dar ne putem pune impotriva faptului ca ea sa fie fumata. Cu cat mai puțini oameni fumeaza planta numita generic tutun, cu atat mai bine!

- ARAD. De doua zile, nervii celor care se adreseaza Serviciului Permise auto și Inmatriculari – dar si nervii angajatilor de aici – sunt pusi la grea incercare. Motivul? „In urma secționarii accidentale a unui cablu de rețea, in timpul unor lucrari edilitare ce au loc pe Calea Aurel Vlaicu,…

- Personajul zilei este atat de apreciat in lumea crestina, incat insusi Papa si-a luat numele in cinstea lui. Vorbim despre unul dintre cei mai bogați oameni din Italia, care a renunțat la tot și a devenit susținatorul saracilor.

- Cand parinții iți spun ca nu ai talent și nu te lasa sa iți urmezi visul, ai doua opțiuni: fie te lași, fie te apuci. "In literatura trebuie sa fii rege ca sa nu fi ordonantza!", i-a spus familia scriitorului francez despre care vorbim astazi.

- O englezoaica tipica, predispusa la romantism negru și cu milioane de carți vandute. Personajul zilei de azi e o scriitoare arhicunoscuta in special pentru filmele care s-au facut dupa carțile ei. Sau mai exact pe care Hitchcock le-a facut.

- Semnificația zilei de 10 mai este legata de trei momente principale in istoria Romaniei - inceputul domniei lui Carol I ca principe Suveran al Romaniei, Independenta de stat si incoronarea lui Carol I ca primul rege al tarii. Romanii au sarbatorit pentru prima data Ziua Regelui sau Ziua Regalitații.

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitor, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Tradițional, Joia Mare este ziua in care se vopsesc ouale in rosu.…