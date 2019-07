Stiri pe aceeasi tema

- Ti s-a intamplat sa te trezesti cu o senzatie ca vrei sa plangi sau ca ai plans si vrei sa stii ce inseamna cand visezi ca plangi? Citeste in continuare. Plansul in vis este mai puternic decat credeai. Nu trebuie sa iti fie frica sa iti accepti sentimentele.

- Se intampla de foarte multe ori ca visele din timpul noptii sa ne afecteze, iar a doua zi sa incercam sa gasim o explicatie a ceea ce s-a intamplat in vis. Unul dintre cele mai frecvente vise este cel in care apar bani.

- Ti se pare ca visezi numai in alb si negru? Chiar daca nu le percepi prea bine, in visele tale apar obiecte care se disting prin anumite culori. Afla semnificatia viselor si ce indemn iti transmit ele! Culoarea rosu in vis Daca iti apar in vis nuante de rosu, subconstientul tau iti „spune” ca este timpul…

- Ce inseamna cand visezi foc – Simboluri Focul este simbolul rejuvenarii, al purificarii sic al curatirii. Focul ne ajuta sa supravietuim, dar ne poate distruge. Focul aduce lumina, dar poate insemna si razboi. Dupa cum focul poate insemna transformare, cunoscuta fiind legenda pasarii Phoenix.…

- Semnificația unui vis in care plangi are, de obicei, legatura cu reprimarea forțata a unor emoții. Poate o reprimare impusa de voi inșiva sau din exterior, respectiv din partea unei persoane care nu va lasa sa plangeți sau in fața careia va este teama sa plangeți, scrie observator.tv. Dicționarele…

- Exista foarte multe teorii legate de visele din timpul noptii. Unii oameni cred in ele, altii nu. Se spune ca in functie de ce visezi noaptea, acel lucru ar putea sa fie un semn pentru ziua urmatoare sau pentru viitor.

- Interpretarea visului Isus Christos. Ce însemna acest vis? Ei bine, trebuie sa luati în considerare si contextul în care apare "Isus Christos". Încercati sa va amintiti cât mai multe din vis.

- Interpretare vise. Ce inseamna cand visezi șobolani. Afla ce spun psihanaliștii despre semnificația și interpretarea viselor tale de noapte sau de zi in articolele de pe a1.ro pe aceasta tema