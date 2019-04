Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, Spynews.ro a publicat primele imagini cu Anca Serea gravida pentru a sasea oara! Desi sarcina a fost confirmata de vedeta abia acum, burtica a dat-o de gol. Cel mai tare site de stiri mondene, Spynews.ro, a surprins-o mai devreme decat si-ar fi dorit vedeta sa se afle!

- Bianca Sarbu este cea care o inlocuiește pe Gabriela Cristea in emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, cat timp vedeta se afla in concediul de maternitate, iar astazi artista a avut prima apariție in platoul de la Antena 1. „Mi-am promis ca nu o sa plang, sunt aici și vreau sa ma ridic la nivelul așteptarilor…

- Avand o sarcina cu mici probleme, aparuta prea repede dupa prima, Gabriela Cristea fusese sfatuita de medic sa nasca inainte de termen. Inițial, a acceptat. Acum s-a razgandit. Vedeta de televiziune și soțul ei, cantarețul Tavi Clonda, urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara, la jumatatea lunii…

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Cum se simte Valentina Pelinel insarcinata cu gemene Valentina Pelinel este insarcinata cu gemene si va naste la sfarsitul lunii februarie. Vedeta parcurge ultimul trimestru al sarcinii si este deosebit de precauta pentru ca totul sa decurga ca la carte. Pregatirile sunt in toi. Camera fetitelor a fost…